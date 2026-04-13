خطة تطوير مستمرة لمنتخبات القوس والسهم

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اختتام الاختبارات الوطنية لمنتخب الشباب والشابات تحت 18 و21 عامًا، التي أقيمت في نادي المدام الثقافي الرياضي، أمس، بمشاركة 49 لاعبًا ولاعبة، وذلك استعدادًا لبطولة آسيا خلال الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر المقبل، وبطولة غرب آسيا في أكتوبر المقبل.

وأكد حميد سبت الشامسي، رئيس لجنة المنتخبات، أن الاختبارات تمثل محطة مهمة ضمن إستراتيجية الاتحاد لاختيار العناصر المؤهلة لتمثيل المنتخبات الوطنية، وفق المؤشرات الفنية المعتمدة، بهدف تحقيق أفضل المستويات في البطولات الدولية.

وأشار إلى أن الاتحاد مستمر في تنفيذ برامجه التي تستهدف اكتشاف المواهب، وبناء قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات، بالتعاون مع الأندية، إلى جانب تطبيق برامج تأهيلية حديثة تسهم في تطوير المهارات التنافسية، تمهيدًا للمشاركات الدولية، خاصة أن المنتخبات الوطنية تشهد تطورًا ملحوظًا في مستويات الأداء.