توج فريق بني ياس بطلاً لكأس السوبر للكرة الطائرة للرجال، مساء اليوم، بعد فوزه المستحق على العين بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن ختام الجولة الثالثة والأخيرة من الدورة المجمعة، التي أقيمت منافساتها على مدار ثلاثة أيام في صالة نادي النصر.



وفرض بني ياس أفضليته منذ البداية، حيث حسم الشوط الأول بنتيجة 25-17، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني الذي أنهاه لصالحه 25-22، ليؤكد سيطرته في الشوط الثالث ويفوز 25-18، حاسماً المواجهة واللقب عن جدارة.



وبهذا الانتصار حقق بني ياس لقبه الأول هذا الموسم، كما احتفظ بكأس السوبر للعام الثاني على التوالي، بعد أن توج بالبطولة ذاتها في الموسم الماضي، مواصلاً تألقه على صعيد المنافسات المحلية.



وكان بني ياس قد استهل مشواره في البطولة بتجاوز الوصل بثلاثة أشواط نظيفة في الدور التمهيدي، ليحجز مقعده في الدورة المجمعة، حيث واصل عروضه القوية بالفوز على الجزيرة في الجولة الأولى بثلاثة أشواط دون رد، قبل أن يتغلب في الجولة الثانية على النصر، بطل الدوري العام وكأس الاتحاد هذا الموسم، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.



واختتم مسيرته بالفوز على العين، ليعتلي منصة تتويج كأس السوبر بعدما أنهى الدورة المجمعة في المركز الأول بعد تحقيقه 3 انتصارات، ووصوله إلى 9 نقاط.

ويتجدد اللقاء بين بني ياس ومضيفه العين يوم 17 أبريل الجاري، عندما يلتقي الفريقان في المباراة النهائية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد فوزهما على الجزيرة وحتا في مباراتي الدور نصف النهائي، حيث تغلب العين على الجزيرة بثلاثة أشواط دون مقابل، وبني ياس على حتا بالنتيجة ذاتها.