ختام بطولة الإمارات للشطرنج السريع للناشئين والناشئات

اختتمت بطولة الإمارات الفردية للشطرنج السريع للناشئين والناشئات تحت 16 سنة، التي نظمها اتحاد الشطرنج بالتعاون مع نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بقاعة فندق راديسون بلو أبوظبي، بمشاركة 144 لاعباً ولاعبة.



وأسفرت النتائج عن سيطرة لاعبي نادي الشارقة على المراكز الثلاثة الأولى، في فئة الناشئين بعدما توج سافين سفر الله خان بالمركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 6.5 نقاط من 7 جولات، فيما جاء زميلاه راشد حسين الحمادي في المركز الثاني بالميدالية الفضية برصيد 6 نقاط، وسلطان المهيري ثالثاً بالميدالية البرونزية بالرصيد نفسه، مع حسم المراكز بفارق كسر التعادل.

وفي بقية الترتيب، حل فهد عبدالعزيز آل علي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الرابع، وأحمد الخميري لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية خامساً، وسالم جاسم البلوشي لاعب نادي كلباء، وجميعهم برصيد 6 نقاط.



وعلى صعيد الناشئات تحت 16 سنة، أحرزت أسينا جوليزاده لاعبة نادي كلباء المركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 6 نقاط، متفوقة بفارق كسر التعادل على شمة خلفان السويدي لاعبة نادي دبي للشطرنج التي نالت الفضية، فيما جاءت عهود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ثالثة بالميدالية البرونزية برصيد 5.5 نقاط، متساوية مع ميرة صقر المري لاعبة نادي دبي للشطرنج التي حلت رابعة.



وشهد منافسات البطولة وتتويج الفائزين، الدكتور سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني للاتحاد، وإبراهيم محمد المرزوقي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، إلى جانب عدد من المدربين والإداريين.



وحرص اتحاد الشطرنج على تقديم جوائز تشجيعية لأفضل اللاعبين وفقاً للفئات العمرية، في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الناشئة وتحفيزها على مواصلة التطور. ففي فئة الذكور: منصور سلطان الطاهر «الشارقة» تحت 6 سنوات، وسيف أحمد أبو خليل «الشارقة» تحت 8 سنوات، وحمد الديماسي «أبوظبي» تحت 10 سنوات، وصقر عيسى «الشارقة» تحت 12 سنة، وأحمد يونس «العين» تحت 14 سنة.



وفي فئة الإناث: فاطمة فاروق «فتيات الشارقة» تحت 6 سنوات، وريم الخاطري «فتيات رأس الخيمة» تحت 8 سنوات، ومريم خالد النعيمي «فتيات الشارقة» تحت 10 سنوات، ومريم القبيسي «أبوظبي» تحت 12 سنة، وميرة صقر المري «دبي» تحت 14 سنة، وذلك ضمن جهود الاتحاد لتعزيز قاعدة اللعبة واكتشاف جيل جديد من اللاعبين الموهوبين.



وأكد الدكتور سلطان علي الطاهر أن البطولة شهدت مستوى فنياً مميزاً يعكس التطور الكبير في قاعدة اللاعبين واللاعبات في الدولة، مشيراً إلى أن المنافسة القوية تعكس نجاح خطط الاتحاد في اكتشاف وصقل المواهب في المراحل السنية المبكرة.



وأضاف أن هذه البطولات تمثل محطة مهمة لإعداد جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات في المحافل القارية والدولية، معرباً عن سعادته بالمشاركة الواسعة والتنظيم المميز، وهو ما يحرص عليه الاتحاد في مختلف بطولاته لما لها من أهداف فنية وإدارية وتنظيمية.