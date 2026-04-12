رافائيل سانتوجا: التقرير الربع سنوي لدورات «أكاديمية IFBB دبي» متميز

أشاد الدكتور رافائيل سانتوجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، بالتقرير الربع سنوي للعام 2026 الذي قدمه مجلس إدارة أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام الخليج العربي بدبي، برئاسة العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد رئيس مجلس الإدارة، والخاص بعدد الدورات والفعاليات التي تم تنظيمها، حيث أقيمت 11 دورة شملت العديد من المحاور الحديثة ومن كل المستويات، منها 5 دورات عن بُعد عبر تطبيق «زووم»، إضافة إلى 6 دورات «حضوري» بمشاركة إجمالية لكل الدورات بلغ عدد المشاركين فيها 159 مشاركاً من المدربين والمدربات واللاعبين من مختلف الجنسيات.



وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، أن ما تقدمه أكاديمية IFBB، يسهم كثيراً في تطوير مستوى اللعبة ليس في الإمارات فحسب بل في كل الدول الخليجية والعربية، وخصوصاً أنها من أنشط وأهم الأكاديميات التابعة للاتحاد الدولي على مستوى العالم، مثمناً التقرير وما احتواه من مشاركة متميزة ودورات احترافية.



على جانب آخر، اختتمت بنجاح كبير، أمس، دورة المستوى الأول لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي نظمتها الأكاديمية، على مدار يومين، عن بُعد عبر تطبيق «زووم»، التي حاضر فيها المحاضر والحكم الدولي الدكتور وليد عبد الكريم، المدير العام للأكاديمية، المحاضرة الدولية العنود السقاف، وتناولت دورة المستوى الأول الكثير من المحاور المهمة، مثل: مدخل علم التدريب الرياضي، اللياقة البدنية وعناصرها، علم وظائف الأعضاء، الجهاز العضلي، أنواع الانقباضات العضلية، الألياف العضلية، أنظمة إنتاج الطاقة في جسم الإنسان، مبادئ وأساليب التدريب بالأثقال.



بدوره، أكد الدكتور وليد عبد الكريم، المدير العام للأكاديمية، أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، وإحراز تقدم في المجال الرياضي، موضحاً أن التركيز طيلة العام الحالي، وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، سيكون بشكل كبير على دورات ذات أهمية في حياة الرياضيين بشكل عام، موضحاً أنه تم وضع دورة جديدة ضمن خطة الموسم الجديد بعيده عن مجال بناء الأجسام وهي دورة المعد البدني لمدربي كرة القدم، وأعتقد أنها ستكون بداية جيدة للأكاديمية بالتوسع في مجالات رياضية أخرى من أجل الإسهام في وضع الرياضة الإماراتية بمكانة تليق بها بدورات متميزة احترافية.