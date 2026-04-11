الشارقة للدفاع عن النفس بطل كأس الاتحاد لناشئي التايكواندو



أحرز فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول في بطولة كأس الاتحاد للناشئين، والتي نظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو بمشاركة 10 فرق، وأقيمت في القاعة المغلقة لنادي الشارقة – فرع الحزانة.



وحقق الشارقة للدفاع عن النفس المركز الأول برصيد 18 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و 4 فضيات و 8 برونزيات.



وأكد طارق جمعة السويدي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومشرف رياضة التايكواندو، أن تحقيق الفريق للمركز الأول في 10 بطولات متتالية خلال الموسم الحالي يُعد إنجازاً استثنائياً يعكس حجم العمل المنظم داخل النادي، مشيراً إلى الارتفاع الإيجابي لعدد الميداليات الملونة.



وقال السويدي إن هذا التفوق المتواصل يجسد حرص واحترافية الجهازين الفني والإداري في مواصلة مسيرة النجاح والتطور، إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها المدربون، والتزام اللاعبين وانضباطهم العالي في التدريبات، فضلاً عن الدور الإيجابي والتعاون المميز من أولياء أمور اللاعبين.



وأضاف أن النادي يولي أهمية قصوى لغرس قيم الأخلاق الرياضية والروح التنافسية العالية إلى جانب تحقيق النتائج والإنجازات، بما يعزز من مكانة النادي على المستويين المحلي والدولي.



وقدم السويدي في ختام تصريحه التهنئة إلى مجلس إدارة النادي وأسر اللاعبين، مشيداً بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة النجاحات المتواصلة للنادي في الموسم الحالي.