اتحاد الإمارات لكرة السلة ينظم المؤتمر الفني لمدربي المراحل السنية



نظم اتحاد الإمارات لكرة السلة المؤتمر الفني لمدربي المراحل السنية على هامش مهرجان البراعم 4x4 بمدنية خورفكان.



ترأس جلسات المؤتمر عبد اللطيف ناصر الفردان رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، بحضور الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات الوطنية وراشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات وسالم عتيق مساعد مدرب المنتخب الأول ومدرب منتخب الناشئين وقاسم الحموي سكرتير فني الاتحاد وعادل صقر مشرف المراحل السنية بنادي النصر وعماد عثمان الخبير الرياضي بمجلس الشارقة الرياضي، وممثلي الأجهزة الفنية للأندية.



ورحب عبد اللطيف ناصر الفردان بالحضور، مؤكداً أهمية التعاون بين الأندية والاتحاد من أجل تطوير اللعبة، خصوصاً في القاعدة الأساسية بالمراحل السنية المختلفة، وذلك لخدمة المنتخبات الوطنية وتطوير اللعبة داخل أنديتنا، وقال: "نفخر بأن نكون من الاتحادات القليلة بالدولة التي تعقد هذا الاجتماع الفني من أجل تطوير منظومة اللعبة بشكل عام من خلال مناقشات مهمة تخدم كل عناصر اللعبة".



وأضاف: "الاهتمام بالمراحل السنية يُعد الركيزة الأساسية لبناء منتخبات وطنية قوية في المستقبل، ولا بد من تكاتف الجهود بين الاتحاد والأندية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للعبة، ونحرص في اتحاد كرة السلة على توفير بيئة مثالية لتطوير اللاعبين في المراحل السنية، باعتبارهم نواة المستقبل، ونعمل بشكل مستمر على دعم المدربين وتأهيلهم بما يسهم في رفع كفاءة العمل الفني وتحقيق التميز على المستويين المحلي والدولي".



وبعد الجلسة الافتتاحية اجتمع الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات الوطنية في جلسة "عصف ذهني" مع المدربين تم خلاله مناقشة كل ما يخص اللعبة وكيفية التطوير، وتم طرح العديد من الأفكار التي تناقش فيها الحضور في أجواء ديمقراطية مثمرة.



وشهد الاجتماع الفني تفاعلاً مثمراً من المدربين في كل المراحل، حيث تم طرح عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز مسيرة تطوير كرة السلة الإماراتية، والعمل على توحيد الرؤى الفنية بما يخدم مصلحة اللعبة.