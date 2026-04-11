وزارة الرياضة و«اتحاد الرياضات البحرية» يستعرضان التوجهات التطويرية



استعرض اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، التوجهات الإستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2028، وتطوير المنظومة الفنية والإدارية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للمشاركات الدولية.



جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي مع وزارة الرياضة في بيت الحكمة بالشارقة، بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، وخالد جاسم المدفع، نائب رئيس الاتحاد، وخالد خميس بن دسمال، الأمين العام للاتحاد، وعبد العزيز الحصان، مستشار قطاع التنافسية الرياضية في وزارة الرياضة.



وأكد الاتحاد في بيان له، أن انعقاد الاجتماع يأتي في إطار رؤيته لتعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الرياضية بالدولة، ومواكبة التوجهات الوطنية في تطوير القطاع الرياضي، بتوجيهات ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس الاتحاد.



وبحث الاجتماع، التنسيق مع وزارة الرياضة، بشأن محاور العمل المرتبطة بتوجهات الألعاب الأولمبية، وآليات إعداد برامج تطوير نوعية تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الوطنية، بما يسهم في بناء قاعدة تنافسية قوية تعزز حضور دولة الإمارات في الدورات الأولمبية المقبلة.



وأكد الحضور أهمية توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتفعيل الشراكات الإستراتيجية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويضمن تحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة، انسجاماً مع رؤية الدولة في ترسيخ مكانتها الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.