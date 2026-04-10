مواهب واعدة تنضم إلى برنامج «مسار البطل الرياضي»



نظمت «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية (UAETSS)» فعالية رياضية الجمعة، في حلبة دبي أوتودروم بمنطقة موتور سيتي في دبي، بمشاركة عدد من المواهب الرياضية الواعدة في رياضتي الدراجات والسيارات (الدرفتنج). وشهدت الفعالية الإعلان عن اختيار نخبة من الرياضيين الشباب أصحاب المواهب الواعدة للانضمام إلى برامج الرعاية الخاصة باللجنة؛ لاعب رياضة السيارات (الدرفتنج) خليفة الفلاسي، فيما انضم من اتحاد الإمارات للدراجات 3 لاعبين وهم: فلاح النعيمي، وسلطان سعود، وعفراء خالد.



حضر الفعالية الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اللجنة، والمهندس منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، وعدد من فرق العمل بالوزارة وممثلين عن عدد من الاتحادات الرياضية ووسائل الإعلام.



ويأتي الإعلان عن انضمام المواهب الجديدة استكمالاً لبرنامج «مسار البطل الرياضي» الذي كانت قد أطلقته لجنة رعاية المواهب بالتعاون مع لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي في نوفمبر الماضي، وذلك في إطار جهود اللجنة لتوسيع قاعدة المواهب في دولة الإمارات ودعمها في تخصصات رياضية متنوعة.



وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن استكمال برنامج «مسار البطل الرياضي» يعكس استمرارية العمل المؤسسي لتطوير المواهب الرياضية في الدولة رغم التحديات، وذلك تحت إشراف وزارة الرياضة وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الإماراتية ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي وكافة مكونات القطاع الرياضي الوطني، إلى جانب توسيع نطاق الدعم الذي تقدمه اللجنة ليشمل رياضات نوعية تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الرياضي الوطني.



وقال: «نحرص من خلال برامج رعاية المواهب في اللجنة على توفير بيئة احترافية متكاملة تواكب تطلعات رياضيينا، وتمكنهم من تحقيق أفضل النتائج على المستويين الإقليمي والدولي، حيث نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الشابة هو الأساس لصناعة أبطال رياضة الإمارات المستقبليين، وترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية. كما أن التوسع في إدراج رياضات تخصصية مثل رياضات الدرفتنج والدراجات يعكس رؤيتنا في تبني مختلف المواهب، وفتح آفاق جديدة أمامها لتحقيق التميز والإنجاز».



ومن جانبه، أكد المهندس منصور بوعصيبة، أن انضمام عدد من لاعبي الدراجات إلى هذا البرنامج يُمثل خطوة مهمة في مسار تطوير اللعبة، ويعكس نجاح الجهود المشتركة لاكتشاف ورعاية المواهب في الدولة. وقال: «نحرص في اتحاد الإمارات للدراجات على العمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات المعنية لدعم المواهب الشابة، وتوفير البيئة المناسبة لتطوير قدراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحقيق نتائج مميزة وتمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والدولية».



وأشار بوعصيبة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على توسيع قاعدة الممارسين لرياضة الدراجات، وتعزيز برامج إعداد وتأهيل اللاعبين من الفئات العمرية المختلفة، بما يواكب طموحات الدولة في تحقيق إنجازات نوعية على المستويين القاري والدولي، مؤكداً أن الاستثمار في المواهب هو الطريق الأمثل لبناء أبطال المستقبل.



وتواصل «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية» جهودها تحت إشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتطوير منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية في مختلف إمارات الدولة، وتأهيلهم للوصول إلى مستويات الأداء التنافسي العالي عبر عدد من البرامج الطموحة، ومنها برنامج «مسار البطل الرياضي».



ويعتمد برنامج «مسار البطل الرياضي» على توفير بيئة تنموية متكاملة تشمل برامج تدريبية متخصصة، ومعسكرات داخلية وخارجية، إلى جانب إشراف فني وإداري احترافي، بما يسهم في إعداد الرياضيين للانتقال إلى مرحلة النخبة الاحترافية وفق أفضل الممارسات العالمية.



كما يجسد البرنامج نموذجاً متقدماً للتكامل بين «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية» و«لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي»، من خلال تصعيد الرياضيين المتميزين الذين يحققون تطوراً ملموساً في أدائهم من برامج لجنة المواهب إلى برامج لجنة النخبة، ضمن مسار وطني يبدأ باكتشاف الموهبة وينتهي بصناعة أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية والأولمبية.