أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم «دولية الشطرنج الخاطف»

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، عن تنظيم النسخة الثامنة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات، يوم 25 أبريل الجاري، في مقر الأكاديمية بأبوظبي.

تُقام البطولة وفق النظام السويسري، عبر 9 جولات من المنافسات السريعة التي تجمع بين التركيز الذهني والمهارة التكتيكية، بمشاركة متسابقات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 40 ألف درهم إماراتي، إلى جانب جوائز مخصصة لأفضل اللاعبات في مختلف الفئات.

قال عبدالله التميمي، ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «يأتي تنظيم النسخة الثامنة من البطولة في إطار الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية، الهادفة إلى نشر رياضة الشطرنج وتعزيز حضورها في أوساط الرياضة النسائية، بما ينسجم مع مكانة دولة الإمارات، والعاصمة أبوظبي، باعتبارها وجهة عالمية لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، حيث تستقطب البطولة نخبة من اللاعبات المتميزات من مختلف دول العالم».

أشار إلى أن الشراكات الاستراتيجية التي تجمع الأكاديمية مع الجهات الداعمة تمثل ركيزة أساسية في نجاح برامجها وفعالياتها، وتسهم في رفع جودة التنظيم وتوسيع أثر المبادرات التي تطلقها، بما يعزز مكانة الأكاديمية كمنصة رائدة في دعم وتطوير الرياضة النسائية.