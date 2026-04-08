تأهل العين وبني ياس إلى نهائي كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة



ضرب العين موعداً نارياً مع بني ياس في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بعد عبور الفريقين بنجاح محطة نصف النهائي، ليشعلا مواجهة الحسم يوم 17 أبريل الجاري، في صالة نادي العين، عند السابعة مساءً.



وجاء تأهل العين بعد مواجهة صعبة أمام الجزيرة، حسمها «الزعيم» بثلاثة أشواط نظيفة على صالة نادي الوصل، في مباراة كشفت عن قوة الشخصية، والقدرة على الحسم في اللحظات الحاسمة، حيث أنهى العين الأشواط لصالحه بنتائج 25-20 و25-21 و25-22، ليؤكد جاهزيته الكاملة للمنافسة على اعتلاء منصة التتويج.



وعلى الجانب الآخر، واصل بني ياس عروضه القوية، بعدما فرض سيطرته على حتا بثلاثة أشواط دون رد، في نصف النهائي، الذي أقيم على صالة نادي العين، وجاءت نتائج الأشواط 25-17 و25-21 و25-16، ليحجز مكانه بثقة في النهائي الكبير.



وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن برنامج الدورة المجمعة لكأس السوبر، بمشاركة أندية النصر والعين والجزيرة وبني ياس، بعد تأهلها رسمياً للمنافسة على اللقب.



ومن المنتظر أن تستضيف صالة نادي النصر منافسات البطولة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، مستفيدة من تصدر «العميد» جدول الدوري العام هذا الموسم، وتتويجه باللقب.



وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتوج الفريق الأكثر جمعاً للنقاط من مبارياته الثلاث بالكأس، وسط جدول مواجهات مشتعلة، يبدأ مساء الجمعة بلقاء النصر والعين في السادسة، ويعقبه لقاء الجزيرة وبني ياس في الثامنة.



وتتواصل الإثارة مساء السبت، بمواجهتي النصر مع بني ياس في السادسة، والجزيرة مع العين في الثامنة، قبل أن يسدل الستار الأحد، بمواجهتي بني ياس والعين في الثالثة عصراً، والنصر والجزيرة في الخامسة مساءً، في ختام يتوقع أن يكون مشتعلاً حتى اللحظة الأخيرة.