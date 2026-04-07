الأولمبياد الخاص الإماراتي يختتم برنامجاً وطنياً لتأهيل مدربي وحكام البوتشي

اختتم الأولمبياد الخاص الإماراتي برنامجاً وطنياً لتأهيل حكام ومدربي رياضة البوتشي، وذلك ضمن خطته للارتقاء بالمستوى المهني والفني، واستعداداً للاستحقاقات الوطنية والإقليمية والدولية المقبلة.



وشهد البرنامج الذي اختتم، أمس، مشاركة 30 دارساً ودارسة من الأندية والمراكز والمدارس المهتمة برياضات الأولمبياد الخاص في الدولة، حيث أقيم على مدار يومين في نادي أبوظبي لأصحاب الهمم التابع لهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، بإشراف المحاضر الإقليمي المعتمد وليد الحلو.



وتعد رياضة البوتشي «Bocce» من أبرز رياضات الأولمبياد الخاص، حيث تسهم في تنمية مهارات التركيز والتواصل الاجتماعي، وتعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين من ذوي التحديات الذهنية، كما تُصنّف كثالث أكثر الرياضات انتشاراً ومشاركة على مستوى العالم.



وتضمن البرنامج جانبين نظرياً وعملياً، حيث تم تدريب المشاركين على مهارات اللعبة، ومواقف التحكيم المختلفة، وقانون اللعبة، وإجراءات تنظيم المسابقات، ومواصفات الملاعب، إضافة إلى كيفية إدارة الفعاليات المرتبطة برياضة البوتشي.