انطلاق مهرجان الظفرة للقوس والسهم غدًا في أبوظبي

أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم انطلاق منافسات مهرجان الظفرة للقوس والسهم غدًا، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع نادي الظفرة للرماية.

وأوضح النادي، في بيان له، أن المهرجان سيقام في ملاعب نادي الظفرة للرماية، بهدف اكتشاف المواهب وضمها إلى النادي، وتوفير بيئة محفزة ومشجعة لممارسة اللعبة لمختلف فئات المجتمع، ضمن استراتيجية نشر اللعبة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن المهرجان يتضمن مسابقات متنوعة للفئات العمرية، إضافة إلى ألعاب ترفيهية، لتعزيز تواجد العائلات مع أبنائهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، تحقيقًا لأهداف «عام الأسرة 2026».

وأكد التنسيق مع نادي الظفرة للرماية لتوفير كافة المتطلبات اللازمة لنجاح المهرجان، بما يشمل تسجيل المشاركين، وإعلان الإجراءات الخاصة بالمنافسات المختلفة لكافة الأعمار السنية.