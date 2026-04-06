ختام مميز لبطولة الدولة للريشة الطائرة في عجمان

اختتمت منافسات بطولة الدولة للريشة الطائرة للموسم الرياضي 2025-2026، والتي أقيمت على صالة نادي عجمان لذوي الإعاقة، وسط أجواء تنافسية مميزة ومستويات فنية عكست التطور الملحوظ للعبة على مستوى أندية أصحاب الهمم في الدولة.

وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة، قدموا أداءً قوياً وروحاً تنافسية عالية على مدار المنافسات، التي تميزت بالندية والإثارة في مختلف الفئات.



وفي ختام البطولة، قام ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، بتتويج الفائزين، مشيداً بالمستويات التي قدمها اللاعبون، ومؤكداً أهمية هذه البطولات في صقل المواهب وتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية للاستحقاقات المقبلة.

وأسفرت نتائج فئة فردي رجال وقوف «SU5» عن تتويج سنان عاصف من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الأول، وجاء فرحان محمد إقبال من نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني، فيما حل وائل محمد من نادي عجمان لذوي الإعاقة ثالثاً، وتقاسم المركز الثالث المكرر مصطفى أشرف رجب من نادي الثقة للمعاقين.



وفي منافسات فردي وقوف «SL3»، حصد عبد المغيث صالح علي من نادي الثقة للمعاقين المركز الأول، تلته شهد محمد اليافعي من نادي عجمان لذوي الإعاقة في المركز الثاني، فيما جاء محمد عبدالله البلوشي ثالثاً، وعبيد أحمد في المركز الثالث المكرر، وكلاهما من نادي الثقة.



أما في فئة الكراسي المتحركة فقد سيطر لاعبو نادي دبي لأصحاب الهمم على المراكز الأولى، حيث توج عمير محمد يونس بالمركز الأول، وجاء جمال خليفة البدواوي ثانياً، فيما حلت سهام مسعود الرشيدي في المركز الثالث.

وأكدت البطولة في ختامها استمرار تطور الريشة الطائرة البارالمبية في الدولة، في ظل الدعم المتواصل من اللجنة البارالمبية الوطنية، والحرص على تنظيم بطولات تسهم في اكتشاف المواهب ورفع مستوى التنافس بين اللاعبين.