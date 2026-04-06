7 لاعبين يمثلون الإمارات في آسيوية رفع الأثقال ببانكوك

تخوض بعثة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبية تحدياً جديداً في بطولة آسيا – أوقيانوسيا المفتوحة 2026، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل الجاري، وسط مشاركة قوية من نخبة لاعبي القارة.



وتحظى البطولة بأهمية خاصة، بمشاركة 23 منتخباً و249 لاعباً ولاعبة و357 مشاركاً، حيث تمثل ثاني محطة إلزامية ضمن مسار التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028، ما يرفع من حدة المنافسة ويمنحها طابعاً استثنائياً.



ويمثل منتخبنا الوطني في البطولة كل من البطل محمد خميس خلف في وزن 88 كجم، أحمد خميس البلوشي في وزن فوق 107 كجم، ومنصور المرزوقي في وزن 49 كجم، وعبدالله النقبي في وزن 107 كجم، إلى جانب هيفا النقبي في وزن 67 فوق كجم، وموزة الزيودي في وزن فوق 55 كجم، وفهد محمد في وزن 97 كجم، في مشاركة تعكس جاهزية عالية وطموحات كبيرة لتحقيق نتائج متقدمة.



ويدخل المنتخب منافسات البطولة بعد فترة إعداد مكثفة، ركز على رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتهيئة اللاعبين للدخول في أجواء المنافسات القارية، بما يواكب أهمية المرحلة المقبلة ضمن مشوار التأهل البارالمبي.



من جانبه، أكد عبدالله حسن الفلاسي، رئيس البعثة، أن المنتخب بدأ برنامجه التدريبي الأخير قبل خوض غمار المنافسة وفق البرنامج المعتمد، مشيراً إلى أن الأجواء إيجابية وتعكس روحاً عالية من التركيز والانضباط.



وقال: «اللاعبون دخلوا أجواء البطولة سريعاً بعد فترة إعداد قوية خلال الفترة الماضية وتجهيزهم بالشكل الأمثل، وكل الأمور التنظيمية تسير على ما يرام، ونتطلع إلى تقديم مستوى مشرف وتحقيق إنجاز جديد يضاف لرياضة أصحاب الهمم الإماراتية، آملين أن نراهم فوق منصات التتويج في هذا المحفل الأسيوي الذي من خلاله ستكون محطة انطلاقة نحو لوس أنجلوس 2028».