«دولي التقاط الأوتاد» يشيد بجهود الإمارات في إصدار نظام «النقاط الإلكتروني»

أكد الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، أن اعتماد نظام حساب النقاط الإلكتروني خطوة استراتيجية نحو الرقمنة الكاملة لمنظومة العمل، لضمان دقة النتائج، وحساب النقاط بآلية إلكترونية غير قابلة للخطأ البشري، واستخراج التقارير، والإحصاءات في وقت قياسي، ما يسهل عملية إعلان النتائج.



وأشار محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي، إلى أهمية النظام في الحوكمة الرقمية، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة المسابقات والأنشطة التابعة للاتحاد، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، على إصدار النسخة الرقمية لنظام التحكيم الإلكتروني.



وأضاف إنه بفضل التعاون مع الاتحاد الإماراتي للفروسية والسباق، يضع الاتحاد الدولي حجر الأساس لمستقبل أكثر احترافية، واستمرار العمل لدعم كافة الإمكانات التقنية لخدمة الأهداف المشتركة، ولا سيما أن التكنولوجيا هي المفتاح الحقيقي لتطوير الأداء.



وقدم الفيروز شهادة تقدير إلى ممثلي اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد، وياسر عبادة، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي مؤخراً بالعاصمة العُمانية مسقط.



يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية عقد بمشاركة 38 دولة، من بينها 15 حضورياً، و23 عبر تقنية «الاتصال المرئي»، وشهد تزكية محمد بن عيسى الفيروز رئيساً للدورة القادمة 2026-2030، وانتخاب هديل محمد الحداد، والشيخ أحمد بن نوح آل ثاني، وجيرالد بيتر فرانك، وسلطان محمد علي، وسارة المصري، وغازييف بخروم جون، وخالد عبدالله، ولينا محمد الزين أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد للدورة القادمة 2026-2030.



وتم تعيين أنيس بن محمد المعمري نائباً لرئيس الاتحاد للشؤون التنفيذية، وهيثم بن محمد جواد أميناً عاماً، وعلي الزهراني أميناً عاماً مساعداً وفق النظام الأساسي للاتحاد الدولي.



كما استعرض الاجتماع البطولات الدولية المقترحة خلال عامي 2026 و2027، وتشمل فئات الناشئين، والشباب، والرواد، والشاطئية، والنسائية، والعسكرية، والجامعية، وباللباس الرياضي التقليدي، إضافة إلى بطولتي الصداقة، والأندية، وبحث استضافة مسقط للمجموعة الثالثة المؤهلة لكأس العالم 2026، وروسيا للمجموعة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة ذاتها والمقررة نهاية العام الجاري في الأردن.