تتويج الطاهر وعنود بلقب بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف

أسدل الستار على منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف لعام 2026، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج على مدار يومين، وأُقيمت منافسات الفئة المفتوحة وفئة السيدات في يومها الثاني بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 73 لاعبًا و45 لاعبة، فيما أُقيمت في اليوم الأول منافسات فئتي الناشئين والناشئات تحت 16 سنة.

وشهدت البطولة حضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية، يتقدمهم الدكتور سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني للاتحاد، إلى جانب مسؤولي نادي الشارقة الثقافي للشطرنج: عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي، وخليفة المزروعي الأمين العام، وسيف محمد الحمادي، وناصر عمر عبدالرحمن عضوا مجلس الإدارة، وعدد من المدربين والإداريين.

وفي الفئة المفتوحة، تُوّج عبدالرحمن الطاهر، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالميدالية الذهبية وكأس المركز الأول، بعد تصدره الترتيب برصيد 7.5 نقطة من 9 جولات، متفوقًا بكسر التعادل على أحمد فريد، لاعب نادي دبي للشطرنج صاحب المركز الثاني، فيما جاء خليفة خالد، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، متساويًا مع كل من عثمان موسى الرابع وروضة عيسى السركال الخامس.

وفي فئة السيدات، حصدت عنود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، لقب البطولة بعد أداء مميز أنهاه برصيد 8 نقاط من 9 جولات، وجاءت وافية درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، فيما حلت زينب درويش المعمري في المركز الثالث بعد كسر التعادل برصيد 7 نقاط.

وجاءت أسينا جوليزاده، لاعبة نادي كلباء الرياضي الثقافي، في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما حلت آمنة صقر المري، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، في المركز الخامس بنفس الرصيد.

ومن جانبه، أكد الدكتور سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني في اتحاد الإمارات للشطرنج، أن بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف 2026 جاءت ناجحة على كافة المستويات الفنية والتنظيمية، مشيرًا إلى أنها تمثل محطة مهمة ضمن أجندة الاتحاد لتطوير اللعبة واكتشاف وصقل المواهب في مختلف الفئات.

وأوضح أن الإقبال الكبير والمستوى التنافسي القوي يعكسان تطور الشطرنج الإماراتي، مؤكدًا استمرار الاتحاد في تنظيم بطولات نوعية تسهم في رفع مستوى اللاعبين وزيادة الاحتكاك الفني.

وأشاد بالدور المميز الذي قدمه الحكام في إدارة المنافسات بكفاءة واحترافية عالية، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية بالاتحاد تعمل على تأهيل الحكام استعدادًا لأولمبياد الشطرنج 2028، من خلال منح الفرصة للحكام الجدد الذين شاركوا في دورة الحكام الأخيرة التي نظمها الاتحاد.

وأضاف أن قائمة الحكام الذين يتم إعدادهم تضم كلاً من عبدالله مراد، وماجد العبدولي، وجمال قاسم، ونواف المنصوري، وزايد البلوشي، وموزة المعمري، وريان المازمي، وحمزة الرئيسي، وأمير عيسى، مؤكدًا أن الاتحاد يحرص على بناء قاعدة تحكيمية قوية قادرة على إدارة أكبر البطولات الدولية بكفاءة.