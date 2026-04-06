ختام بطولة النخبة للريشة بمشاركة 432 لاعبًا

اختُتمت، أمس، منافسات بطولة النخبة للناشئين للريشة الطائرة، التي أُقيمت بمقر أكاديمية «فاير راليس» في دبي، وانطلقت يوم 28 مارس الماضي، بمشاركة 432 لاعبًا ولاعبة.

وضمّت الفئات المشاركة في البطولة، التي نظمها اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أعمارًا تبدأ من 9 سنوات حتى 19 عامًا، بمشاركة لاعبين ولاعبات من المواطنين والمقيمين، تنافسوا في مسابقات الفردي والزوجي والزوجي المختلط للبنين والبنات.

وأكد سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن إقامة البطولة تمثل فرصة مميزة لاكتشاف المواهب، خاصة من اللاعبين الذين يمارسون اللعبة في الأندية والأكاديميات الخاصة، بما يسهم في التركيز على الموهوبين وضمهم إلى برامج الاتحاد المختلفة.

وأشار إلى أن البطولة تأتي في إطار جهود تطوير قاعدة اللاعبين الناشئين، وتعزيز مكانة دبي مركزًا إقليميًا لرياضة الريشة الطائرة.