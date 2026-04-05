أكاديمية IFBB بدبي تنظم 5 دورات خلال شهري أبريل ومايو

تواصل أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، تنظيم دوراتها حسب منهاج موسم 2026، بإقامة 5 دورات متنوعة خلال شهري أبريل الجاري ومايو المقبل، بالتنسيق المسبق ووفقاً لرؤية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام بإسبانيا، وهو الأمر الذي يسهم بتعزيز العمل في الاستدامة الرياضية، لا سيما وأن خطة العام 2026 تم اعتمادها وفقاً لدراسة اعتمدتها اللجنة الفنية للأكاديمية من خلال عناصر مستوحاة من البرامج الرياضية العالمية ومخرجات دورات العام الماضي، وتم اعتمادها من قبل رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام رفائيل سانتوجا.



تنطلق أولى الدورات الخمس خلال الفترة من 10 - 11 أبريل الجاري «زووم»، تحت مسمى دورة المستوى الأول لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، وتضم العديد من المحاور المهمة، مثل: مدخل علم التدريب الرياضي، اللياقة البدنية وعناصرها، علم وظائف الأعضاء، الجهاز العضلي، أنواع الانقباضات العضلية، الألياف العضلية، أنظمة إنتاج الطاقة في جسم الإنسان، مبادئ وأساليب التدريب بالأثقال.



وخلال الفترة من 17 - 18 أبريل الجاري «زووم»، تقام الدورة الثانية دورة التغذية الأساسية لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام وتضم المحاور: العناصر الغذائية والتوازن الغذائي، وعمليات الأيض والتمثيل الغذائي، والمكملات الغذائية، وحساب السعرات الحرارية وكيفية قراءة الملصق الغذائي.

وثالثة الدورات، تُقام خلال الفترة من 25 - 26 أبريل الجاري «حضوري»، دورة المستوى الرابع لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، وتضم عدة محاور منها: التقنيات الأساسية للتنفس واسترخاء العضلات، وتدريبات القلب والأوعية الدموية، الاستبيانات والتقييم البدني، مبادئ التدريب بالأثقال للمتقدمين، مكونات الحمل التدريبي.



والدورة الرابعة «دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام» خلال الفترة من 1- 2 مايو المقبل «زووم»، وتضم المحاور التالية: حلقات الإحماء والتمدد، التشريح العضلي للعضلات الهيكلية، حلقات ومراحل التدريب الأساسي، مبادئ التدريب الأساسية، تقنيات الجري وتفادي الإصابات، الصفات الوراثية والأنماط الجسدية، الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية، إضافة إلى النظام المفصلي في جسم الإنسان.



وتقام الدورة الخامسة والأخيرة خلال الفترة من 9 - 10 مايو المقبل «حضوري»، وهي دورة «المدرب الشخصي في تدريبات اللياقة الوظيفية»، وتضم المحاور التالية: مبادئ تدريبات اللياقة الوظيفية، والفرق بين التدريبين الوظيفي والتقليدي، والحركات الأساسية في تدريبات اللياقة الوظيفية، تمارين عضلات منطقة الجذع «الكور»، تمارين التنسيق والتوازن والتوافق العصبي والعضلي، وطرق استخدام معدات الرياضة الوظيفية.