تأهل مريح إلى نصف نهائي سوبر الطائرة بانتصارات نظيفة

تأهلت أندية النصر والعين وبني ياس والجزيرة، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر للكرة الطائرة للرجال، والتي تقام بنظام التجمع على أرض النادي الأعلى ترتيباً في الدوري العام، والمتوج بلقبه نادي النصر.



وجاء تأهل الرباعي بعد تحقيقهم انتصارات مريحة في الدور ربع النهائي، الذي أُقيم بنظام خروج المغلوب وعلى ملاعب محايدة، حيث حسمت جميع المواجهات بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط نظيفة.



وتجاوز بني ياس منافسه الوصل على صالة نادي العين بنتائج 25-20، 25-19، 25-13، فيما تفوق الجزيرة على حتا في صالة نادي الوصل بنتائج 25-21 و25-13 و25-13.

كما حقق النصر فوزاً واضحاً على عجمان في صالة نادي مليحة بنتائج 25-12، 25-21، 25-12، بينما حسم العين مواجهته أمام شباب الأهلي على صالة نادي بني ياس بنتائج 25-22 و25-19 و25-20.



ومن المقرر أن تستكمل منافسات البطولة أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، بنظام الدورة المجمعة، على أن يتوج باللقب الفريق الأعلى حصداً للنقاط في ختام المنافسات.

ويدخل بني ياس الدور المقبل بصفته حامل لقب النسخة الماضية، في حين يطمح النصر إلى مواصلة تألقه هذا الموسم، وإضافة لقب ثالث إلى خزائنه، بعد تتويجه بلقبي الدوري العام وكأس الاتحاد للكرة الطائرة للرجال.