الشارقة يسيطر على شطرنج الإمارات للناشئين والناشئات

اختتمت بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف لفئة الناشئين والناشئات تحت 16 سنة، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة واسعة بلغت 168 لاعباً ولاعبة، منهم 109 ناشئين و59 ناشئة، في أجواء تنافسية مميزة عكست تطور قاعدة اللعبة في الدولة.



وشهد المنافسات وتتويج الفائزين ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام بالإنابة لاتحاد الإمارات للشطرنج، والدكتور سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، والدكتور علي سعيد الجلاف، ووهيب جعفر الزرعوني، عضوا مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعثمان موسى، رئيس الجهاز الفني لنادي دبي، وأمنة الملا، المدير التنفيذي لنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة،، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والمدربين والإداريين بالأندية.



وأسفرت نتائج فئة الناشئين عن تتويج سافين سفر الله خان، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد أداء مثالي حقق خلاله العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 9 جولات. وجاء محمد يوسف آل علي، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، في المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 7.5 نقاط، فيما حل راشد حسين الحمادي، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ثالثاً ونال الميدالية البرونزية برصيد 7 نقاط، متفوقاً بفارق كسر التعادل على مجموعة من اللاعبين الذين تساووا معه في الرصيد، وهم سالم جاسم البلوشي، لاعب نادي كلباء الرابع، إلى جانب زميليه في النادي نفسه صقر عيسى خميس، وسلطان جابر الزرعوني.



وفي فئة الناشئات، فرض نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة سيطرته على المراكز الأولى، حيث توجت عنود عيسى بالمركز الأول والميدالية الذهبية برصيد 7.5 نقاط، متساوية مع شقيقتها عهود عيسى، التي جاءت في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية، فيما حصدت أسينا جوليزادة، لاعبة نادي كلباء، المركز الثالث والميدالية البرونزية بالرصيد نفسه.



وأدار مباريات البطولة عبدالله مراد المازمي، رئيس لجنة الحكام، وماجد العبدولي، نائب رئيس لجنة الحكام، وموزة المعمري، نائب رئيس الحكام لفئة الناشئات، وجمال قاسم مانع، ونواف المنصوري، وزايد البلوشي.



من جانبه، أكد ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام بالإنابة لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن الاتحاد مستمر في تنفيذ خطته لتنظيم البطولات وفق الأجندة المحلية، بما يضمن استمرارية النشاط وتوسيع قاعدة المشاركة في مختلف الفئات السنية.



وأشار إلى أن بطولة الناشئين والناشئات تحت 16 سنة كشفت عن قاعدة كبيرة ومميزة من اللاعبين في الأندية، مؤكداً أن ما يبعث على التفاؤل هو وجود أعداد أكبر من المواهب في الفئات الأصغر تحت 6 و8 و12 سنة، وهو ما يعكس نجاح العمل القاعدي في الأندية.

وأضاف: «نحن أمام جيل واعد يمتلك إمكانات كبيرة، ومع استمرار الدعم والاهتمام، فإن مستقبل شطرنج الإمارات يبدو مبهراً ومليئاً بالإنجازات».