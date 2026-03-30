كأس الماسترز للبولو 11 أبريل

تستعد فرق البولو داخل الدولة للمشاركة في بطولة كأس الماسترز للبولو ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2026، والتي من المقرر أن تنطلق عصر 11 أبريل المقبل، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ومن ناحية أخرى، عادت أجواء الإثارة إلى نشاط بولو الإمارات، بعد فترة توقف طويلة خلال شهر رمضان المبارك، لتعود معها البسمة إلى عشاق ومحبي اللعبة.

وجاءت العودة قوية ومثيرة بمباراة ضمن دوري الحبتور لشهر مارس الجاري، جمعت بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، ومعه خلف الحبتور، وإدجاردو مونتويا، وجييرمو كويتينو، وفريق ذئاب دبي باي ثيرا بقيادة حبتور الحبتور، ومعه بيترا سبانكو، ونيكولا بيتراتشي، وميغيل ديليا، وأدار اللقاء الحكم الدولي رافائيل ألفاريس.

وكان فريق الحبتور قد نجح في خطف نتيجة المباراة بنتيجة 6-5، بعد مباراة قوية ومثيرة ومتكافئة، عَمُرت بالكفاح والندية، رغم بدايتها الهادئة بسبب فترة التوقف الطويلة نسبيًا.