نجاح عالمي لبطولة الإيرسوفت في أبوظبي

اختُتمت في أبوظبي فعاليات بطولة الألعاب العالمية للإيرسوفت 2026، التي أُقيمت بمشاركة 60 فريقًا يمثلون أكثر من 20 دولة، في «twofour54» بمنطقة السمحة، حيث نُظمت المنافسات في فئتي «سبيد سوفت» و«الإيرسوفت التكتيكي»، وسط حضور جماهيري لافت.

وفي فئة «سبيد سوفت»، توّج فريق «يونيون» من بلجيكا بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني فريق «ليجيون»، وجاء فريق «راش» من المملكة المتحدة في المركز الثالث.

أما في فئة «الإيرسوفت التكتيكي»، فقد تصدر فريق «راش» من المملكة المتحدة الترتيب، يليه فريق «بيتا إف بي آي» من كازاخستان في المركز الثاني، ثم فريق «ميركوت» من تركيا في المركز الثالث.

وشهدت المنافسات نتائج إيجابية لفرق الإمارات في الفئتين، مع تواجدها ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث حل فريق «زيرو آور هانترز» في المركز العاشر لفئة «سبيد سوفت»، بينما جاء فريق «بريداتورز الإمارات» في المركز الخامس، وفريق «زيرو آور هانترز» في المركز التاسع، وفريق «ليفل زيرو رايدرز» في المركز العاشر ضمن فئة «الإيرسوفت التكتيكي».

وأكد فلاح الكعبي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات لرياضة الإيرسوفت، أن نجاح الحدث من حيث عدد الفرق المشاركة والحضور الجماهيري الكبير جاء نتيجة دعم الشركاء والرعاة، والتكامل بين اللجان المنظمة، مشيرًا إلى مواصلة العمل لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لاستضافة البطولات النوعية، وتطوير رياضة الإيرسوفت بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.