رياضات مجنونة تستحق التعرف عليها في «أيام فيفا»

خلال فترة التوقف الدولي «أيام فيفا»،، حيث تختفي أضواء أغلب الدوريات الوطنية مؤقتًا، وفي عالم يظن فيه البعض أن كرة القدم هي كل شيء، تبرز بعض الرياضات الغريبة لتؤكد أن الجنون والإبداع لا حدود لهما.

وبينما ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عودة المباريات، قد تكون هذه المغامرات غير التقليدية الوصفة المثالية لكسر الملل، وربما لاكتشاف شغف جديد لم يخطر على البال.

كار جيتسو

تخيل أن تدخل سيارة، لا للقيادة، بل للنزال.. هذه هي «كار جيتسو»، رياضة مستوحاة من فن الجيوجيتسو العريق، لكنها تمارس داخل سيارة مغلقة.

ابتكرها الروسي فيك ميخيف، وسرعان ما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعها الفيروسية.

وتتضمن ضربات مسموحة، بينما تتحول أحزمة الأمان ومساند الرأس إلى أدوات إخضاع شرسة، ويُحسم النزال بالاستسلام خلال جولتين، أو جولة فاصلة إذا اشتد الصراع.

فنون القتال المدرعة

أما فنون القتال المختلطة المدرعة، فهي رحلة مباشرة إلى زمن الفرسان، حيث يرتدي المقاتلون دروعًا معدنية كاملة، ويتواجهون داخل قفص في نزالات لا تقل وحشية عن الفنون القتالية الحديثة.

وتحسم المواجهات بالضربة القاضية أو بالنقاط، وتشهد هذه الرياضة انتشارًا متزايدًا في المملكة المتحدة، مع وجود أندية عدة ومقاتلين يستوردون دروعهم من أوروبا الشرقية.

سباقات جزازات العشب

إذا كنت من عشاق السرعة والبستنة (العناية بالنباتات والحدائق وزراعتها) معًا، فقد تكون سباقات جزازات العشب وجهتك المثالية.

بدأت الفكرة عام 1973 على يد الأيرلندي جيم جافين، وتحولت لاحقًا إلى بطولة حقيقية تشمل سباقات عالمية وسباقات تحمل، بل ويشارك فيها مشاهير مثل كريس إيفانز ومصمم فيراري السابق جون بارنارد.

الحذاء المطاطي

قد يبدو الأمر مزحة، لكنه حقيقي تمامًا.. تقوم هذه الرياضة على رمي الأحذية المطاطية، والقاعدة بسيطة؛ من يرمي الحذاء لأبعد مسافة يفوز.

ويبلغ الرقم القياسي الرسمي 52.7 مترًا، بينما وصل غير الرسمي إلى 63.98 مترًا.

والأغرب أنه في بعض المناطق يملأ الحذاء بالماء قبل رميه.

وقد انتشرت هذه الرياضة عالميًا، ولها اتحادات في دول مثل فنلندا ونيوزيلندا.

كرة القبضة

رياضة كرة القبضة أو «فيست بول» هي مزيج بين الكرة الطائرة والتكتيك الثابت، حيث يسمح للكرة بالارتداد، وتضرب بقوة قد تتجاوز 100 كم/ساعة.

وتعود أصولها إلى الإمبراطورية الرومانية، وتزدهر اليوم في ألمانيا والنمسا وسويسرا، بينما تحمل البرازيل لقب السيدات العالمي.

ركل الساق

ربما تكون الأكثر قسوة، هي رياضة ركل الساق الإنجليزية التي تعود إلى عام 1612، حيث يتشبث المتنافسان ببعضهما، ويحاول كل منهما إسقاط الآخر عبر الركلات.

وكانت من أبرز فعاليات أولمبياد كوتسوولد، قبل أن تُعاد إحياؤها لاحقًا كبطولة عالمية.