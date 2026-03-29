ختام ناجح لمهرجان الشارقة للجواد العربي في نسخته الـ 27

اختتمت منافسات النسخة السابعة والعشرين من مهرجان الشارقة للجواد العربي، أمس، الذي أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «ECAHO» وجمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 217 جواداً تمثل 11 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وضمن النتائج، تألق مربط دبي بإحرازه كأس الفحول عبر الفحل «دي شرار» الذي تُوّج باللقب الذهبي في منافسات الفحول، وحصد مربط عجمان كأس مهور السنة، ونالت الخيالة السلطانية العمانية كأس كبار المهور، كما تُوّج محمد شيخ سليمان بكأس الأفراس، ومحمد طارق الحسن بكأس مهرات السنة، في حين برزت نايلا الحايك بتحقيقها عدة كؤوس ملونة ضمن المنافسات الرئيسية.



«دي شرار» لمربط دبي يتوج بكأس الفحول

شكل فوز الفحل «دي شرار» لمربط دبي للخيول بكأس المركز الأول، والتتويج بكأس الشوط السادس مسك الختام للمهرجان الذي اختتم مساء السبت، وحصد الكأس الفضية «أي كي أس سراج» لمالكته نايلا حايك، والكأس البرونزية «إي إل مايسترو» لمالكه علي غانم المزروعي.



«سلا الريماس» وذهب مهرات السنة

حصدت المهرة «سلا الريماس» لمالكها محمد طارق الحسن المركز الأول، وفازت بالكأس الذهبية في بطولة المهرات بعمر سنة، والكأس الفضية «إتش أي سيسيليا أو إكس» لمالكتها نايلا حايك، والكأس البرونزية «سيلين البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي.



«عجيبة البداير» بطلة المهرات

وفازت «عجيبة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي بالمركز الأول وذهب المهرات، والكأس الفضية للمهرة «دي نفاس» لمالكتها نايلا حايك، والمربي مربط دبي للخيول العربية، والكأس البرونزية «بسيش عليا» لمالكتها نايلا حايك.



«ج أساي» تكسب ذهب الأفراس

وفازت بالمركز الأول وذهب الأفراس الفرس «ج أساي» لمالكها محمد شيخ سليمان، والكأس الفضية للفرس «ع ج ليما» لإسطبلات أمارا، والكأس البرونزية «منار الزبير» للشيخ عبدالله خالد عبدالله محمد آل ثاني.



«ع ج هاجس» يظفر بذهب مهور السنة

وفي شوط المهور بعمر سنة فاز بالمركز الأول والكأس الذهبية المهر «ع ج هاجس» لمربط عجمان، والكأس الفضية «جمران الهواجر» لغانم محمد غانم الهاجري، والكأس البرونزية «مهبوب الزبير» للشيخ غانم عبدالله محمد علي آل ثاني.



«أشرف آر سي» وذهب المهور

حصد المهر «أشرف آر سي» للخيالة السلطانية العمانية الكأس الذهبية للمهور، والكأس الفضية للمهر «ريدان السديم» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني، والكأس البرونزية للمهر «عصام السيد» لمالكته نايلا حايك.



تكريم لجنتي التحكيم والانضباط

وقام سلطان اليحيائي، مدير عام النادي، بتكريم حكام المهرجان «أحمد عبدالرازق، والسيدة باولا بومر، والسيدة ريناتا شيبلر، والسيدة إيرينا ستيغلر، والسيدة إايما ماكسويل، ومحمد مشموم، وغيدون ريسل، وكوينراد ديتيلور»، كما تم تكريم اللجنة الانضباطية «الدكتور سوجيت سوريا وانشي، والدكتور روبرت تشسكاروني، والدكتور قيس بن هادي، والدكتور هيثم بابكر طيفور، والدكتور عمر رضا كل، والدكتور نزار كالاثيل».