عبدالكريم سعيد: تنوع دورات أكاديمية IFBB العام الحالي يخدم كل الألعاب

أكد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بالخليج العربي بدبي، أن الإقبال بصورة جيدة على حضور كافة الدورات الخاصة بالأكاديمية، سواء للاعبين أو المدربين، لا سيما بعد التنوع الأخير الذي طرأ على مناهج الأكاديمية من خلال الرياضات والألعاب الأخرى وليس اللياقة البدنية وبناء الأجسام فقط، ما هو إلا دليل على الكثير من المكاسب التي تحققت، التي لمسناها من خلال التطور الواضح على المستويات كافة، والنتائج المتميزة التي تحققت، خاصة مع التنسيق التام مع كل المشاركين.



وأوضح رئيس أكاديمية IFBB الدولية أن الدورة المقبلة المقررة إقامتها خلال يومي 4-5 أبريل المقبل، على صالة «إيه بي فتنس» بدبي، ستكون خاصة بكرة القدم، وستتضمن عدة محاور مهمة من أجل رفع معدل الأداء البدني للاعبين، مثل: تحليلات المباريات من أجل وضع خطة تمارين فعالة تشمل الجوانب العصبية الرياضية للأداء الرياضي للاعبين من خلال الحركات المنفردة إلى وظائف العضلات، إضافة إلى التكييف التدريبي للجهاز العصبي العضلي، والتحكم والتدريب على الوضعية والتوازن، وكذلك فعالية التدريب الأساسي في تمرينات كرة القدم، إضافة إلى الأداء الصحيح لتجنب الإصابة والاستشفاء العضلي، وذلك بمشاركة المحاضر الدولي أحمد طارق الحمادي.



وأكد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد أنه يتم مناقشة المستجدات كافة التي تطرأ على المناهج وطرق التدريب، وفق أحدث الطرق والأساليب العلمية الحديثة، موضحاً أن دورات عام 2026 ستشهد أفكاراً جديدة، وستكون أكثر انتشاراً، لا سيما مع حالة الثقة الكبيرة بين إدارة الأكاديمية بطاقمها العلمي المتميز، وبين متطلبي الدورات من اللاعبين والمدربين من كل الألعاب، مشيداً بحجم الإقبال الذي شهدته كل الدورات التي تؤهل المشاركين فيها إلى الحصول على درجات أعلى في مجال الرياضة، وخاصة اللياقة البدنية وبناء الأجسام، وهو الأمر الذي يعزز مكانة الأكاديمية في المجالين العلمي والعملي في مجال الدورات التأهيلية.