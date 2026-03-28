هجن الرئاسة تكتسح رباعية رموز اليذاع في ختامي المرموم



شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، تحديات رموز سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والتي أقيمت السبت بميدان المرموم ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، وذلك بحضور الشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، حيث أقيمت 14 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 6 كيلومترات، تقدمتها أشواط الرموز الأربعة.

وفرضت هجن الرئاسة سيطرتها على أشواط الرموز في ميدان المرموم، حيث ذهب كأس اليذاع البكار المفتوح لهجن الرئاسة عن طريق «زعفرانه» بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، بعد أن قطعت مسافة السباق في 8:41:0 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في جميع تحديات سن اليذاع في المهرجان.

انتزع «الفارس» بندقية اليذاع الجعدان المفتوح لشعار هجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي مسجلاً 8:41:5 دقائق.

وتواصلت سيطرة هجن الرئاسة في أشواط المحليات، حيث ذهب كأس اليذاع البكار المحليات إلى الشعار الأحمر عن طريق «الظفره» بقيادة حمدان محمد مروشد بتوقيت بلغ 8:43:0 دقائق.

واختتم «الموج» رباعية هجن الرئاسة بحصد بندقية اليذاع الجعدان المحليات بقيادة سلطان محمد الوهيبي، مسجلاً 8:41:1 دقائق.

محمد بن مكتوم وحمدان بن مكتوم يتوجان الفائزين بالرموز

توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الفائزين برموز سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وذلك على منصة ميدان المرموم، بحضور علي سعيد بن سرود التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي، وذلك عقب ختام أشواط الرموز ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026.

وأقيمت صباح السبت بميدان المرموم 15 شوطاً لسن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 6 كيلومترات، وذلك ضمن منافسات مهرجان ختامي المرموم 2026.

وذهب ناموس الشوط الأول لليذاع البكار إلى «سلام» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر جارالله محمد طالب عقيل النابت، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن بلغ 8:50:0 دقائق.

وظفر «شواف» لهجن الشيحانية بقيادة جارالله محمد طالب عقيل النابت بناموس الشوط الثاني لليذاع الجعدان، مسجلاً أفضل توقيت في الفترة الصباحية بزمن قدره 8:46:4 دقائق.

وفي الشوط الثالث لليذاع البكار، فازت «الشامية» لهجن الرئاسة بقيادة حمدان محمد مروشد، بعدما سجلت 8:49:2 دقائق.

وكان ناموس الشوط الرابع لليذاع الجعدان من نصيب «حالول» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر جارالله محمد طالب عقيل النابت، والذي سجل 8:49:9 دقائق.

وتتواصل صباح ومساء الأحد منافسات مهرجان ختامي المرموم 2026، حيث يشهد المرموم الانتقال الأول إلى ميدان الـ 8 كيلومترات، وذلك بعد ختام منافسات سن الحقايق واللقايا والإيذاع التي أقيمت على الميدان الصغير (6 كيلومترات).

وتقام في الفترة الصباحية 14 شوطاً لسن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، فيما تتواصل المنافسات في الفترة المسائية بإقامة 12 شوطاً تتقدمها أشواط العمالقة، في بداية تحديات المسافات الطويلة ضمن المهرجان.

وتتجه الأنظار مجدداً إلى ساحة مزادات الإنتاج في المرموم، مع تحديد المواعيد الجديدة لانطلاق مزاد المرموم الثالث عشر (ج) للإنتاج الشخصي للفطامين، والذي يقام على مسرح القرية التراثية بالمرموم، بعد أن تقرر تأجيله في وقت سابق بسبب التقلبات الجوية وهطول أمطار الخير والبركة.

ومن المقرر أن تقام فعاليات المزاد خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس، ويوم 1 أبريل، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ختامي المرموم 2026.

وتعرض في المزاد 280 مطية من الإنتاج الشخصي، تنحدر من سلالات فاخرة في عالم الهجن العربية الأصيلة، تم اختيارها بعناية، في ظل اهتمام واسع من قبل المضمرين والملاك الباحثين عن السلالات المميزة التي تشكل إضافة نوعية لعالم السباقات في المواسم المقبلة.

ويأتي تنظيم هذه النسخة امتداداً للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة من مزاد المرموم للإنتاج الشخصي للفطامين، والتي شهدت إقبالاً كبيراً وحركة شرائية نشطة، وأسفرت عن صفقات بارزة.

ومن المتوقع أن يشهد المزاد حضوراً واسعاً من الملاك والمضمرين من مختلف دول الخليج، في ظل السمعة التي اكتسبها المزاد خلال السنوات الماضية، ما أسهم في ترسيخ مكانة المزاد كأحد أهم مزادات الإنتاج الشخصي في المنطقة.