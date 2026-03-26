شاهين يستعد للمشاركة في بطولة موناكو لسباعيات الرجبي





يستعد فريق شاهين للرجبي، للمشاركة في بطولة موناكو لسباعيات الرجبي، التي تنطلق في الأول من مايو المقبل، في أول ظهور للفريق بهذه البطولة، بعدما سبق وحقق إنجازاً مميزاً بالتتويج ببطولتي ماليزيا والبرتغال.



وتعد بطولة موناكو أول مشاركة خارجية للفريق خلال عام 2026، ضمن برنامج إعدادي طموح، حيث يواصل الفريق حضوره الدولي من خلال سلسلة مشاركات مرتقبة، أبرزها المشاركة في بطولة آسيا للأندية في سريلانكا يوليو المقبل، إلى جانب مشاركته في النسخة الثانية من كأس السوبر الإماراتي المصري لفئة 15 لاعباً في مصر، وكذلك خوض منافسات بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي الرجبي.



ويخوض الفريق تدريباته بانتظام يومي الاثنين والأربعاء، على ملاعب ذا سيفنز، إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية التي تقام على رمال صحراء دبي يوم الجمعة، في إطار رفع الجاهزية البدنية والفنية، بالتوازي مع مشاركته في منافسات الدوري المحلي، والتي يتوقع أن تختتم منتصف أبريل المقبل.



وشهدت قائمة الفريق غياب قائد المنتخب ساكوسا بسبب الإصابة، فيما تم استدعاء اللاعب سلطان أهلي للانضمام إلى التدريبات، لتعزيز صفوف الفريق قبل الاستحقاقات المرتقبة.



ويقود الجهاز الفني لفريق شاهين كل من المدربين خلدون مليح، ويوسف شاكر، اللذين يعملان على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة لتحقيق نتائج مميزة في المشاركات الخارجية المقبلة.



ومن جانبه، أكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن فريق شاهين يمثل نواة أساسية ودعماً مباشراً للمنتخب الأول، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب اتحاد الرجبي برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بفريقي شاهين للرجال والمها للسيدات، في إطار دعم منتخبات الصف الأول.



وأضاف أن فريقي شاهين والمها يضمان لاعبين ولاعبات من المواطنين، في خطوة تعكس توجه الاتحاد نحو بناء قاعدة وطنية قوية قادرة على رفد المنتخبات بعناصر مؤهلة، مؤكداً أن كلا الفريقين يمتلك برنامجاً خاصاً للمشاركات الخارجية على مدى العام، بما يسهم في رفع مستوى الاحتكاك الدولي وصقل المواهب، تمهيداً لتعزيز صفوف المنتخبات الوطنية بعناصر جاهزة للمنافسة.



وأشار إلى أن مستوى فريق شاهين يشهد تطوراً ملحوظاً من بطولة إلى أخرى، بعدما توج بلقب بطولة الجارف الدولية بالبرتغال، وكذلك بطولة بورنيو في ماليزيا، وكانت هذه المشاركات وراء فوز الفريق بالنسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي المصري، وهو ما دفع الاتحاد إلى التوسع في المشاركات الدولية، لما لها من دور كبير في رفع المستوى الفني والبدني للاعبين من خلال الاحتكاك بمدارس مختلفة، بما ينعكس إيجاباً على أداء المنتخبات الوطنية.