«أبوظبي للقوس والسهم» يعلن أجندة أبريل التنافسية

أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم اعتماد أجندة شهر أبريل، والتي تتضمن المشاركة في دوري الإمارات للرجال والسيدات ومهرجان الظفرة خلال الفترة من 4 إلى 19 أبريل/نيسان المقبل، إضافة إلى المشاركة بعد غد في مهرجان العين.

وأوضح النادي، في بيان له، أنه سيتم تنظيم مهرجان أبوظبي للقوس والسهم بمقره الرئيسي يوم 29 أبريل/نيسان المقبل، ضمن خططه ومبادراته لاكتشاف المواهب.

وأكدت سعادة لبنى علي الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، أهمية الفعاليات المقبلة، لا سيما أن الدوري أمام محطات حاسمة في المرحلتين الرابعة والختامية لفئات الرجال والسيدات والبارالمبيك، والمرحلة الختامية أيضًا لفئات البراعم والأشبال والناشئين للذكور والإناث.