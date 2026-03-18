بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية تتوج الفائزين في نسختها الرابعة.. و«شرطة أبوظبي» تحصد درع التفوق الرياضي

أُسدل الستار على منافسات النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية 2026، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي في إطار تعزيز التفاعل والرفاه الوظيفي، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة أسلوب حياة، إلى جانب تقوية العلاقات الاجتماعية بين موظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وشهدت البطولة التي أقيمت في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة مشاركة أكثر من 2000 من موظفي وموظفات من 48 جهة حكومية، وسط أجواء تنافسية وحماسية، عكست روح الفريق الواحد، وأسهمت في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للمشاركين، إلى جانب دعم بيئة العمل الإيجابية وتحفيز الأداء والتطور المهني.



شهد مهرجان الشيخ زايد حفل تتويج الفائزين، الذي أقيم بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث، والعميد صالح سالم الجنيبي، مدير مركز الموارد والخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وعبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء، والعقيد راشد البلوشي، مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية في شرطة أبوظبي، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في المجلس، وسهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في المجلس، وعايض الأحبابي، مدير مكتب الشؤون القانونية في المجلس، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية.



وفي أبرز النتائج حققت يارا الدميسي من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني المركز الأول في تنس الطاولة للسيدات، فيما أحرز حميد السويدي من دائرة التمكين الحكومي المركز الأول لفئة الرجال، كما فازت لبنى الحلواني من شرطة أبوظبي بالمركز الأول في سباقي الجري والدراجات الهوائية للسيدات، وحقق عبد العلي بوعزاوي من هيئة أبوظبي للدفاع المدني المركز الأول في سباق الجري للرجال، وسيف معيوف من شرطة أبوظبي المركز الأول في سباق الدراجات الهوائية للرجال.



كما توجت هاجر الشحي من جهاز أبوظبي للمحاسبة بلقب الريشة الطائرة للسيدات، وجوتام جوبتا من دائرة البلديات والنقل بلقب الرجال، فيما أحرزت كلثم الشامسي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لقب الشطرنج للسيدات، ومحمد المرزوقي من دائرة البلديات والنقل لقب الرجال.

وفي الألعاب الجماعية واصلت شرطة أبوظبي حضورها القوي بتحقيق المركز الأول في منافسات الرماية، التي أقيمت في الفرسان، واللياقة البدنية لفئتي السيدات والرجال، وفاز فريق دائرة التمكين الحكومي بلقب كرة السلة الثلاثية للسيدات، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للرجال، فيما توج فريق شرطة أبوظبي بلقب الكرة الطائرة الشاطئية، وفاز فريق دائرة التعليم والمعرفة بلقب البادل للسيدات، ومجلس أبوظبي الرياضي للرجال، واختتمت المنافسات بتتويج فريق هيئة أبوظبي للدفاع المدني بلقب كرة القدم.



كما حصدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جائزة الجهة الأكثر مشاركة، فيما نالت القيادة العامة لشرطة أبوظبي درع التفوق الرياضي للجهة الأكثر فوزاً بالمسابقات.

وأعرب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن سعادته بالنجاح الكبير، الذي حققته النسخة الرابعة من البطولة، مشيراً إلى أنها عكست مستوى عالياً من التفاعل والمشاركة بين الجهات الحكومية. وأكد أن البطولة تواصل ترسيخ مكانتها – عاماً بعد عام - منصة رياضية واجتماعية، تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحي، وتقوية الروابط بين الموظفين، بما يدعم بيئة عمل إيجابية ومستدامة، ويواكب رؤية المجلس في جعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع.



وأشار العواني إلى أن البطولة شهدت مشاركة لافته، تخطت 2000 موظف وموظفة، يمثلون 48 جهة ومؤسسة حكومية في أبوظبي، في إشارة واضحة على مدى التعاون والحرص من جميع المؤسسات الحكومية على المشاركة بجميع المنافسات والبطولات الرياضية.

وتقدم العواني بخالص الشكر والتقدير إلى كل الرعاة والشركاء على دعمهم المتواصل، وإلى مهرجان الشيخ زايد المكان الأمثل لاستضافة المنافسات، كما ثمّن جهود المتطوعين وفريق العمل واللجان المنظمة، مشيداً بدورهم الكبير في إنجاح البطولة وإخراجها بالصورة المشرفة، التي تليق بمكانة الحدث.