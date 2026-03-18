الشارقة للشطرنج يناقش مبادرة نشر اللعبة في المدارس

عقد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اجتماعاً، لمناقشة مبادرة نشر لعبة الشطرنج في مدارس الشارقة، ضمن استراتيجية وأهداف النادي، وذلك بمقر النادي، بحضور نخبة من الكوادر الإدارية والفنية والمدربين، في إطار تعزيز انتشار اللعبة على المستوى المدرسي.



وترأس الاجتماع تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة النادي، حيث تم استعراض أهداف المبادرة وآلية تنفيذها، والتي تهدف إلى دمج لعبة الشطرنج في البيئة التعليمية بشكل منهجي ومستدام، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة الذهنية وتعزيز قدراتهم على التفكير والتحليل.



وشهد الاجتماع مناقشة الأدوار المحورية للمدربين، والتي تتركز على الإشراف والمتابعة داخل المدارس، ودعم المعلمين في تنفيذ البرامج التعليمية، إلى جانب تقييم احتياجات المدارس وتقديم الدعم الفني لضمان جودة التطبيق.



كما تم استعراض خطوات وآلية العمل، والتي تشمل تنظيم زيارات مدرسية وفق جدول زمني منسق، وتوفير الأدوات والمستلزمات التعليمية المعتمدة، والتأكد من تهيئة بيئة مناسبة لممارسة الشطرنج داخل المدارس، إضافة إلى تأهيل المعلمين من خلال برامج تدريبية متخصصة وفق المناهج المعتمدة.



وأكد الحضور أهمية اكتشاف المواهب الشطرنجية في سن مبكرة، والعمل على تطويرها من خلال البرامج التعليمية والبطولات المدرسية، بما يسهم في بناء قاعدة قوية من اللاعبين المتميزين، وإتاحة الفرصة لانضمامهم إلى الأندية وصقل مهاراتهم بشكل احترافي.



وتضمنت المبادرة أيضاً تنظيم بطولات وأنشطة شطرنجية بين المدارس، بهدف تعزيز روح المنافسة وتنمية مهارات التفكير والتحليل لدى الطلبة، بما يعكس الدور التعليمي والثقافي للعبة.

من جانبه أشاد تريم مطر تريم بالجهود المبذولة من المدربين والإداريين في دعم المبادرة، مؤكداً أن المبادرة تمثل مشروعاً مهماً، يهدف إلى تعزيز انتشار لعبة الشطرنج في المجتمع المدرسي، واكتشاف المواهب وربط المدارس بالأندية المتخصصة في إمارة الشارقة.



وأشار إلى أن تعاون الجهات الرياضية في الإمارة يسهم في توفير البيئة المناسبة لإنجاح المبادرة، مؤكداً أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومجلس الشارقة الرياضي يقدمان الدعم الكامل للمبادرة، بما يضمن تحقيق أهدافها واستدامتها، وقال: «يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة ضمن استراتيجية نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لنشر اللعبة في مدارس الإمارة، حيث نعمل على بناء جيل يمتلك مهارات التفكير والتحليل من خلال الشطرنج».



وأضاف: «نحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة لإنجاح المبادرة، من خلال تأهيل الكوادر التعليمية، وتقديم الدعم الفني المستمر، وتعزيز التكامل بين النادي والمؤسسات التعليمية، بما يضمن استدامة هذا المشروع وتخريج أبطال يمثلون الدولة في المستقبل، كما أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود النادي لتعزيز حضوره المجتمعي والتعليمي، وتوسيع قاعدة ممارسي الشطرنج في إمارة الشارقة، بما يتماشى مع رؤيته الاستراتيجية في تطوير اللعبة على مختلف المستويات».