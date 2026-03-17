محمد بن خليفة آل نهيان: بطولة الشيخ منصور بن زايد حققت نجاحاً كبيراً



حضر الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان مساء الإثنين منافسات الكيك بوكسينغ للمحترفين «كي 1»، والكريكيت، ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026.



كما اطلع خلال زيارته لمقر البطولة في مهرجان الوثبة بحضور عدد من المسؤولين، على المرافق الرياضية المختلفة، والفعاليات المتنوعة، والأنشطة والبرامج التي تقام ضمن البطولة.

وأشاد الشيخ محمد بن خليفة، بالنزالات القوية في بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين، والمستويات التنافسية للاعبي المنتخب الإماراتي، والتنظيم المميز للمنافسات الرياضية المختلفة في الوثبة، بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي ورياضية، يتنافسون في 16 منافسة.



وقال الشيخ محمد بن خليفة إن البطولة حققت نجاحاً كبيراً، ومشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع، ورسخت موقعها في الصدارة ضمن أهم البطولات الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وساهمت في تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، والمنافسة في الفعاليات والأنشطة، لتعزيز المشاركة المجتمعية، واستدامة النشاط الرياضي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في دعم ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة صحياً، لما لها من أثر كبير في جودة الحياة.