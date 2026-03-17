«العين للشطرنج» يختتم بطولته الرمضانية بتتويج النعيمي

اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مساء أمس، البطولة الرمضانية بمقر النادي المصري في مدينة العين، ضمن خطة تعزيز الأنشطة المجتمعية ونشر اللعبة بين مختلف فئات المجتمع، بالتعاون مع الجالية المصرية.

وأعلن النادي مشاركة 70 لاعباً من مختلف الجنسيات في المنافسات، التي أسفرت عن فوز اللاعب غيث النعيمي بالمركز الأول، وجاء ثانياً عبد الله يونس، وثالثاً عبدالرحمن الأجاتي.

كما فاز سلطان الظاهري، لاعب نادي العين، بجائزة أفضل لاعب، بينما حصد أحمد محمد سعيد جائزة أفضل لاعب من النادي المصري.

وتوج الفائزين سلطان الظاهري، رئيس مجلس شباب العين «ICMG»، وخالد فريد، نائب رئيس النادي المصري، ورجائي السوسي، المدير التنفيذي للعمليات بالنادي.