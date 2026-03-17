المعمري: فريق طائرة العين مميز وقادر على المنافسة (فيديو)

أكد جمال المعمري، مدرب فريق نادي العين للكرة الطائرة، سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف النادي، مشيراً إلى عراقة الكيان ومكانته المميزة على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.

وأوضح أن الانضمام إلى نادٍ بحجم العين يمثل خطوة مهمة في مسيرته، خاصة في ظل الجماهيرية الكبيرة والدعم المتواصل، معرباً عن تطلعه لتحقيق النجاح خلال المرحلة المقبلة من خلال العمل الجاد والتعاون بين جميع عناصر الفريق، سواء الجهازين الإداري والفني أو اللاعبين.

وأضاف، في فيديو نشره موقع نادي العين عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الفريق يمتلك إمكانيات مميزة ولاعبين على مستوى عالٍ، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لإبراز هذه القدرات وتحقيق نتائج إيجابية، مشدداً على أهمية الانضباط وروح الفريق والعمل الجماعي للوصول إلى أفضل المستويات.

كما أشار إلى أن المنافسة في البطولات المحلية قوية، في ظل وجود عدة أندية تتنافس على الألقاب، إلى جانب نظام المسابقات الذي يتطلب تركيزاً وجهداً كبيرين، خاصة مع إقامة المباريات بنظام خروج المغلوب.

واختتم المعمري تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يعمل منذ اليوم الأول على ترسيخ الالتزام والانضباط داخل الفريق، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المتبقية من الموسم، والمنافسة بقوة على تحقيق الإنجازات.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق طائرة العين للرجال يواصل تدريباته في صالة استاد خليفة بن زايد، استعداداً لكأس السوبر، تحت قيادة المدرب العماني جمال المعمري، حيث يلتقي فريق شباب الأهلي يوم 27 مارس الجاري في العاصمة أبوظبي.