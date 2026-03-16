كونجرس الاتحاد الآسيوي للرجبي يصادق على استضافة الإمارات للمقر

صادق كونجرس الاتحاد الآسيوي للرجبي، على قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بفتح مقر الاتحاد في دولة الإمارات بإمارة دبي، بعد توقيع اتفاقية مع حكومة الإمارات في منتصف عام 2022، مع الإبقاء على المقر القانوني للاتحاد في هونغ كونغ، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي.



وجاءت المصادقة على القرار بعد تصويت الاتحادات الأعضاء، حيث وافق 27 اتحاداً على إنشاء المكتب الجديد من أصل 28 اتحاداً حضروا الاجتماع، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الإداري والمالي وتسهيل التواصل مع الاتحادات الوطنية في مختلف أنحاء القارة.



وكان اتحاد الإمارات للرجبي قد تقدم بمقترح استضافة مقر الاتحاد الآسيوي، فيما أيدت المقترح كل من ماليزيا ولبنان، في إطار توجه مشترك من الاتحادات الأعضاء لتعزيز القدرات التشغيلية للاتحاد الآسيوي للرجبي وتطوير منظومة العمل فيه.

ويمثل اعتماد فتح المقر في إمارة دبي تتويجاً لنحو ست سنوات من المناقشات والمشاورات بين الاتحادات الأعضاء، كما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العمليات الإدارية والمالية، وزيادة سهولة الوصول إلى خدمات الاتحاد في مختلف مناطق القارة، مع الحفاظ على الهيكل القانوني والتنظيمي الحالي للاتحاد.



وجاء هذا التطور أيضاً عقب سلسلة من الاجتماعات البناءة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للرجبي مع قيادة الاتحاد الدولي للرجبي على هامش بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، حيث تم الاتفاق على المضي قدماً في إعداد خطة استراتيجية مشتركة بدعم من مستشار دولي مستقل يتم تعيينه بالتنسيق بين الجانبين.



من جانبه، وجه قيس عبدالله الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، الشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، على استضافة المقر بمبنى اللجنة الأولمبية، وإلى وزارة الرياضة بقيادة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، على الدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد الآسيوي للرجبي والتعاون المثمر مع وزارة الرياضة.



وقال الظالعي: «القرار يمثل خطوة تاريخية في مسيرة اللعبة في القارة، وموافقة الكونجرس على فتح مقر الاتحاد في دولة الإمارات، تمثل محطة مهمة في مسيرة الرجبي الآسيوي، وتعكس ثقة الاتحادات الأعضاء ورغبتها المشتركة في تطوير منظومة العمل المؤسسي للاتحاد وتعزيز قدراته التشغيلية بما يتماشى مع المرحلة المقبلة من نمو اللعبة في القارة».



وأضاف: «جاء هذا القرار بعد سنوات من النقاشات والدراسات مع الاتحاد الدولي للرجبي وما بين الاتحادات الأعضاء، وهو يعكس التزامنا الجماعي بالعمل من أجل مستقبل أكثر قوة وتنظيماً للرجبي في آسيا، كما سيسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية والتشغيلية، وتسهيل التواصل مع الاتحادات الوطنية، وتقديم خدمات أفضل لجميع الأعضاء».



وتابع: «اختيار دولة الإمارات لاحتضان مقر الاتحاد الآسيوي يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الدولة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية القارية والدولية، إضافة إلى ما توفره من بيئة تنظيمية وإدارية متطورة تدعم عمل المؤسسات الرياضية».



واختتم الظالعي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 36 اتحاداً وطنياً على ثقتها ودعمها والتزامها المستمر بتطوير اللعبة في القارة، قائلاً: «نتطلع معاً إلى مواصلة العمل المشترك لبناء اتحاد آسيوي أكثر قوة وتماسكاً يخدم أجيال الرجبي في آسيا».