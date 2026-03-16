العُسر في الرياضة.. ميزة مشتركة صنعت أساطير

كشفت دراسة علمية حديثة أن استخدام اليد اليسرى قد يمنح الرياضيين أفضلية واضحة في المنافسات الكبرى، وهو عامل مشترك بين عدد من أبرز أساطير الرياضة مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي في كرة القدم، والإسباني رافاييل نادال في التنس، والملاكم الشهير محمد علي.

ويظهر هذا النمط لدى أسماء أخرى في رياضات مختلفة مثل لاعب السنوكر البريطاني جيمي وايت، إضافة إلى حضور ملحوظ للاعبين العُسر في رياضة التنس مقارنة بنسبة انتشارهم في المجتمع.

وأوضحت الدراسة، التي نشرها باحثون من جامعة «كييتي-بيسكارا» الإيطالية في مجلة «ساينتفك ريبورتس»، أن الرياضيين العُسر يمتلكون خصائص نفسية وعصبية تمنحهم استعدادًا أعلى لخوض المنافسات القوية مقارنة بمن يعتمدون على اليد اليمنى.

اعتمد الباحثون في دراستهم على تجارب شملت أكثر من 1100 مشارك، حيث جرى قياس ما يعرف بدرجة «الجانبية» لتحديد مدى اعتماد الشخص على يد دون الأخرى، ثم ربط النتائج بسمات الشخصية والدافع النفسي للمنافسة.

وأظهرت النتائج أن التفوق لا يرتبط بالقدرة البدنية فقط أو بطريقة اللعب المختلفة، بل يرتبط أيضًا بعقلية تنافسية واضحة، إذ سجل أصحاب اليد اليسرى درجات أعلى في مؤشرات التنافسية مقارنة بغيرهم.

أظهرت الاختبارات أن العُسر أقل ميلًا لتجنب المواقف التنافسية نتيجة القلق، في حين يميلون إلى خوض التحديات بثقة أكبر، وهو ما يمنحهم أفضلية في المنافسات الرياضية عالية المستوى.

واستخدم الباحثون اختبار «الأوتاد التسعة» لقياس المهارات الحركية وسرعة الأداء، وأظهرت النتائج أن المشاركين من أصحاب اليد اليسرى قدموا مستويات ملحوظة من الكفاءة في الأداء، خاصة عند العمل تحت الضغط.

تشير التقديرات إلى أن مستخدمي اليد اليسرى يشكلون نحو 10.6 في المئة فقط من سكان العالم، وهو ما يجعلهم أقلية مقارنة بأصحاب اليد اليمنى.

توضح الدراسة أن هذا الاختلاف يمنح العُسر ميزة إضافية في المواجهات الفردية المباشرة، إذ يعتادون مواجهة منافسين يستخدمون اليد اليمنى، بينما يجد هؤلاء صعوبة أكبر في التعامل مع الأسلوب غير المألوف للاعبين اليساريين.

وترى الدراسة أن هذه الميزة قد تفسر جانبًا من التفوق الذي يحققه عدد من النجوم في الرياضات الفردية أو المواجهات المباشرة، حيث يلعب العامل الذهني دورًا مهمًا في القدرة على خوض المنافسة وتحقيق الانتصار.