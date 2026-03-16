«دبي لأصحاب الهمم» يسجل 130 مليون مشاهدة على وسائل التواصل

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم تسجيل رقم قياسي بوصول مشاهدات فعالياته على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 130 مليون مشاهدة خلال ثلاثة أشهر، من ديسمبر 2025 إلى فبراير 2026.

وأثنى مجلس الإدارة خلال اجتماعه الدوري، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، على النقلة النوعية والتطور المهني للمنظومة الإعلامية في النادي، بعد نجاحها في تحقيق رسالتها وتجسيد مرتكزاته الاستراتيجية.

وأضاف المجلس أن هذه الاستراتيجية تهدف في أطرها إلى إيصال الرسالة الإعلامية بما يتماشى مع رؤية النادي لإسعاد أصحاب الهمم، من خلال تمكينهم رياضياً وثقافياً واجتماعياً بطرق إبداعية ومبتكرة، ورفع مستوى التوعية في المجتمع، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة لأصحاب الهمم ونموذج رائد في تمكينهم وبناء مجتمع شامل ومستدام.

ويُذكر أن مشاهدات الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي – ديسمبر 2025» تخطت حاجز 400 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي للنادي.

واطلع المجلس على ما تحقق خلال النسخة الحالية للمهرجان الرمضاني، الذي شهد مشاركة واسعة تزامناً مع «عام الأسرة 2026»، واشتمل على فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية، إضافة إلى مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، والمجلس الرمضاني، وبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية.

كما اطلع المجلس على استعدادات فرق النادي المختلفة للمعسكرات والمشاركات الخارجية المقبلة.

وتابع المجلس سير الخطة الاستراتيجية للنادي ومؤشرات الأداء، آملاً استدامة مسيرة النجاحات لتحقيق الأهداف المنشودة.