تعاون بين اتحاد القوس والسهم والإمارات للرياضة للجميع



وقع اتحادا القوس والسهم والرياضة للجميع مذكرة تفاهم بهدف نشر وتطوير اللعبة، ودمجها ضمن البرامج المجتمعية لكافة الفئات.



تم الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مراسم التوقيع بقاعة الجواهر في الشارقة، بحضور هنادي خليفة الكابوري رئيس اتحاد القوس والسهم، وسعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.



وتتضمن المذكرة عدداً من البنود التطويرية، من بينها سريانها لمدة عام واحد، وتجديدها تلقائياً، وتنظيم فعاليات رياضية تشمل بطولات مجتمعية، وورش عمل، ومهرجانات رياضية، وأياماً مفتوحة لتعريف المجتمع برياضة القوس والسهم.



كما نصت على تطوير البرامج التوعوية والتثقيفية، بهدف الترويج للرياضة بشكل عام ورياضة القوس والسهم بشكل خاص كوسيلة للتفاعل المجتمعي، وتنفيذ الدورات التدريبية والتطويرية للهواة والممارسين، وتمكين الفئات المجتمعية المختلفة، وتبادل الخبرات والمعلومات، ودعم المبادرات الوطنية، والتعاون الإعلامي والتسويقي.



ووصفت هنادي خليفة الكابوري المذكرة بأنها خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الوعي الرياضي، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات النوعية، وتنسجم مع الاستراتيجية الوطنية في زيادة نطاق الرياضة المجتمعية، وتمكين كافة أفراد المجتمع من القدرات والمهارات، بهدف رفع اسم دولة الإمارات في المنصات الخارجية.



كما أثنت على جهود اتحاد الإمارات للرياضة للجميع برئاسة سعيد العاجل في التعاون المستدام مع الاتحادات الرياضية، والعمل على البرامج التطويرية التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية، ودعم التعاون المشترك لتعزيز النمو الرياضي في كافة المجالات، بهدف الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية.