البيلاروسي"لبانو" بطلا لمسابقة كرة الطاولة للرجال ببطولة الشيخ منصور بن زايد

أحرز البيلاروسي أندريه لبانو لقب مسابقة كرة الطاولة للرجال، ضمن منافسات بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026.

تقام البطولة بمقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 مسابقة، وبإجمالي جوائز يبلغ 10 ملايين درهم.

حسم (لبانو) لقب البطولة بعد منافسات قوية إثر فوزه في المباراة النهائية على الأردني خالد باسم، وجاء ثالثا المصري محمد أسامة.

وتوج الفائزين عبدالرحمن المنهالي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب المضرب، وأشاد بالدور الذي تضطلع به البطولة في الارتقاء بالمهارات والقدرات التنافسية للاعبين واللاعبات، والمشاركة الكبيرة من مختلف الجنسيات في الفعاليات المتنوعة، تزامنا مع عام الأسرة.

على صعيد متصل اختتمت أمس منافسات الهواة ضمن مسابقة البادل، بحسم لقب الفئة "سي"، إثر فوز الثنائي معين السراج وغانم الهاشمي بلقبها، وجاء ثانياً جاسم النعيمي وخليفة المري، وثالثا حمدالله محمد ومحمد القبيسي، ورابعا فارس الأشرفي ورامي يسلم.

وحصد الثنائي محمد رمضان وسعيد الحمادي لقب الفئة "دي"، وجاء ثانياً حسن آل علي وعمر العطار، وثالثا محمد سيف وناصر عباس، ورابعاً خلف سالم وعبدالله الصيعري.

وانطلقت أمس منافسات "المطارحة" وسط أجواء استثنائية وتفاعل جماهيري للتعرف على هذه الرياضة التراثية التقليدية الإماراتية التي تنتمي إلى رياضة المصارعة، ويتنافس 30 لاعباً في فعاليات البطولة في 3 فئات، لأوزان تحت 80 كجم، وفوق 80 كجم، وفوق 90 كجم.

وتتواصل السبت فعاليات بطولة المواي تاي، بمختلف الفئات بعد النجاح الكبير لانطلاق المنافسات للمرة الثانية خلال هذه البطولة، وسط إقبال كبير من فئات المجتمع كافة على المشاركة.