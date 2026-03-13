شرطة الشارقة تتوج بلقب بطولة الثقة الرمضانية لكرة قدم الصالات



اختتمت منافسات بطولة الثقة الرمضانية لكرة القدم للصالات في الشارقة بتتويج فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الأول، بعد أداء مميز طوال مراحل البطولة، فيما جاء نادي الثقة في المركز الثاني، وحل فريق دائرة الموارد البشرية في الشارقة ثالثاً، في ختام شهد أجواء تنافسية وروحاً رياضية عالية بين الفرق المشاركة.



وجرت مراسم التتويج بحضور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، والعميد أحمد محمد المري، مدير إدارة وقاية وحماية المجتمع بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومحمد عبدالله القايد الحمادي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لنادي الثقة، والمهندس يوسف محمد الدوبي، وعبدالغفور الرئيسي، أعضاء مجلس إدارة نادي الثقة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والإدارية.

وشهد الحفل الختامي تتويج الفرق الفائزة وتكريم اللاعبين المتميزين، حيث أشاد الحضور بالمستوى الفني والتنظيمي الذي ظهرت به البطولة، مؤكدين نجاحها في تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية.



وقال خالد عمر المدفع إن البطولة الرمضانية لنادي الثقة أصبحت محطة رياضية ومجتمعية مهمة خلال شهر رمضان، مشيراً إلى حرص النادي على تنظيم فعاليات تجمع المؤسسات والجهات المختلفة في أجواء تنافسية تعزز قيم التعاون والتواصل المجتمعي. وأضاف أن نجاح البطولة يعكس الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة وكافة الجهات المشاركة، متقدماً بالتهنئة للفرق الفائزة، ومتمنياً التوفيق للجميع في البطولات المقبلة.