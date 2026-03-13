انطلاق مهرجان مارس للشطرنج في العين



نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمستشفى كند بمدينة العين، المهرجان الحادي عشر من مارس للشطرنج، وذلك في إطار النسخة الثالثة من المهرجان.



وقال المستشار يوسف العفريت الكويتي عضو مجلس الإدارة والأمين المالي: إن النادي يواصل مشواره نحو الريادة والتميز من خلال إطلاق المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تسهم في نشر الشطرنج وتعزيز حضوره في المجتمع، وصولاً إلى ترسيخ مكانة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية مؤسسة رياضية مجتمعية تسعى إلى خدمة المجتمع وتنمية القدرات الفكرية لدى مختلف الفئات.



وشهد المهرجان منافسات قوية من 9 جولات وفق النظام السويسري، وأسفرت النتائج النهائية عن فوز الأستاذ الدولي الكبير أصغر جولي بالمركز الأول، فيما جاء الأستاذ الدولي بشير القديمي في المركز الثاني، وحل الأستاذ الدولي أنس خويرة في المركز الثالث.



كما حصلت بطلة الإمارات للسيدات ولاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وافية المعمري على جائزة أفضل لاعبة إماراتية، فيما نال بطل الإمارات اللاعب عمار السدراني جائزة أفضل لاعب إماراتي.



ويأتي تنظيم هذا المهرجان ضمن سلسلة الفعاليات المجتمعية التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع مختلف المؤسسات في الدولة.