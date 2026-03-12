بداية قوية لكأس دبي للتحدي للبولو على ملاعب الحبتور

انطلقت منافسات النسخة التاسعة من كأس دبي للتحدي للبولو 2026 على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة أربعة فرق تتنافس في بطولة تتراوح تصنيفاتها بين 8 و10 أهداف، وتستمر حتى 14 مارس الجاري.

وشهدت المباراة الافتتاحية أمس مواجهة قوية جمعت فريق دبي وولفز باي ثيرا مع فريق جهانجيري بولو، وانتهت بفوز جهانجيري بولو محققاً أول انتصارات البطولة بنتيجة 5.5 أهداف مقابل 3 أهداف.

وفي المباراة الثانية، التقى فريق الحبتور بولو مع فريق «RGF» بولو، وانتهت المباراة لصالح الحبتور بولو بنتيجة 10 أهداف مقابل 7.5 أهداف.

وتتواصل منافسات البطولة حتى 14 مارس الجاري بمشاركة نخبة من اللاعبين والفرق، ضمن سلسلة بطولات البولو التي يستضيفها نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي.