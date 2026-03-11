نهائي كأس رئيس الدولة للطائرة 17 أبريل في العين

تنطلق منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، بمشاركة ثمانية أندية يوم 31 مارس الجاري، بعد القرعة التي أجريت عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، لتضع الفرق في مسار تنافسي مفتوح نحو اللقب الغالي.



وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، التي تستضيفها صالة نادي العين في تمام الساعة السابعة مساء 17 أبريل المقبل، حيث سيتحدد بطل النسخة الجديدة من المسابقة.

وشملت قائمة الأندية المشاركة في البطولة كلاً من النصر، بني ياس، حتا، عجمان، شباب الأهلي، الوصل، العين، والجزيرة، حيث تستهل البطولة منافساتها بالدور ربع النهائي بأربع مواجهات قوية.



وسيكون برنامج الدور الأول حافلاً بالإثارة، إذ يلتقي النصر مع الجزيرة على صالة نادي العين، بينما يواجه شباب الأهلي فريق العين على صالة نادي الجزيرة، ويصطدم بني ياس مع الوصل على صالة نادي العين، وتجمع المواجهة الرابعة حتا وعجمان على صالة نادي الوصل.



أما الدور نصف النهائي، المقرر إقامته يوم 7 أبريل المقبل، فسيشهد مواجهة تجمع الفائز من لقاء النصر والجزيرة مع المتأهل من مباراة شباب الأهلي والعين، فيما يلتقي الفائز من مباراة بني ياس والوصل مع المتأهل من لقاء حتا وعجمان.



ويأتي ذلك في موسم شهد تألق نادي النصر، الذي نجح في حصد لقبين حتى الآن، بعدما توج بكأس الاتحاد، أولى بطولات الموسم، عقب فوزه على بني ياس بثلاثة أشواط دون رد في المباراة الفاصلة، قبل أن يعزز تفوقه بإحراز لقب دوري الرجال للكرة الطائرة بعد تغلبه على الجزيرة بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، التي أقيمت أيضاً على صالة نادي العين.