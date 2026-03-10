اختتام منافسات بطولة زايد الرياضية 2026 في «إرث أبوظبي»



اختُتمت منافسات بطولة زايد الرياضية 2026، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في «إرث أبوظبي»، وشهدت منافسات عدة جمعت بين الرياضيين، وأفراد المجتمع.



وتستهدف البطولة إبراز الرؤية الخالدة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتكريم إرثه من خلال تعزيز قيم المُثابرة والعمل الجماعي.



وشهدت البطولة على مدار السنوات الماضية تطوراً لافتاً، لتصبح في الوقت الحاضر إحدى أبرز المبادرات الرياضية في الإمارات؛ حيث تدعم تنمية الشباب، وتشجع أنماط الحياة الصحية النشطة، وتُسهم، من خلال الرياضة، في تعزيز الروابط المجتمعية.



وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس مجلس إدارة إرث أبوظبي، إن بطولة زايد الرياضية تجسد القيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي الوحدة والمثابرة والتميز، مشيراً إلى أن رؤية الرياضيين من جنسيات مختلفة يجتمعون معاً بروح رياضية عالية، يعكس قدرة الرياضة على الإلهام وربط المجتمعات واحتضان الجيل القادم.

وشهدت نسخة عام 2026 برنامجاً متنوّعاً من المنافسات، شملت كرة القدم، والبادل، والملاكمة، والشطرنج، والسباحة، والجوجيستو والجمباز، الأمر الذي أسهم في استقطاب الرياضيين من أنحاء الإمارات والمنطقة.



وقالت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ«إرث أبوظبي»، إن بطولة زايد الرياضية، توفر منصة تمكن الشباب، وتشجع المشاركة المجتمعية وترعى المواهب الرياضية في المستقبل.



وأسفرت أبرز نتائج البطولة عن فوز النادي السوداني ببطولة كرة القدم للرجال بعد تغلبه على فريق نادي بينونة إف سي، في حين حصد نادي الوحدة إف سي لقب بطولة كرة القدم تحت 12 سنة، وحل نادي بينونة إف سي في المركز الثاني، وجاء نادي ريجينال سبورتس في المركز الثالث، وتُوجت أكاديمية بي إي سبورتس باللقب في منافسات تحت 16 عاماً، تلتها أكاديمية وولفز، وأكاديمية فينيكس سبورتس في المركز الثاني.



وفي منافسات البادل، فازت هدى وجاكي بالم بلقب البادل للسيدات، تلتهما إيزابيلا وآن ماري في المركز الثاني، ثم كاتو وفاسيلينا في المركز الثالث، في حين حصد أنور، وخالد اليفائي المركز الأول في بطولة البادل للرجال، وحل سامر، وحسن مايت في المركز الثاني، وجاء حمد الجنيبي، ويحيى الكثيري في المركز الثالث.



وشهدت منافسات الملاكمة نزالات مثيرة في فئات الشباب والسيدات والرجال، وتوج خوجي أكبر إبراهيموف في وزن (50 كجم)، لفئة الشباب، ومحسن جمال في وزن (60 كجم)، ونور أمجد في وزن (70 كجم)، ونيل فاو را في وزن (80 كجم) في فئة الشباب، في حين حازت الميداليات الذهبية في فئة السيدات، كل من: جواهر غريب (48 كجم)، ونسترن فتحي (54 كجم) وإميلي رزاييفا (65 كجم).



وفي فئة الرجال توج كل من: عبدالله السوادي بوزن (50 كجم)، وتركي عيد بوزن (60 كجم)، وكاونغ هيتزاو بوزن (65 كجم)، وفرخودجونوف جافوخيربيك بوزن (70 كجم)، وعلي عمرو بوزن (75 كجم)، وسوبيروف أولوجبيك بوزن (80 كجم)، وسيد سيدوف بوزن (85 كجم) ويسري رزق بوزن (+90 كجم).



كما شهدت مباريات الشطرنج جولات حماسية حصد في ختامها حميدان محمد الزعابي، المركز الأول في الشطرنج الخاطف تحت 18 عاماً برصيد 6.5 نقاط، وفاز غدير حسينوف باللقب في فئة الشطرنج الخاطف المفتوح، وبرصيد 7.5 نقاط.



وشهدت منافسات السباحة أداءً متميزاً في الفئات العمرية المختلفة؛ إذ حصد كل من: ميليسا توماس، وأنطوني كالداس، المركز الأول في فئتي الفتيات والفتيان تحت 10 سنوات، في حين فازت جايدا علي، وياسين فؤاد بالمركز الأول في فئة 11-12 سنة.



وفي رياضة الجيوجيتسو، هيمن نادي «ديلا ريفا الريم»، على الترتيب العام بحصده 8 ميداليات ذهبية، و10 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية، تلاه «ذا فورس سبورتس» في المركز الثاني، و«ديلا ريفا الراحة» في المركز الثالث و«إتزان فيتنس» في المركز الرابع.