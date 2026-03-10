إدراج الجمباز الفني والإيقاعي في الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص 2026

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي ضم الجمباز الإيقاعي والفني إلى الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص 2026، التي تقام بنسختها الثانية خلال شهر يونيو المقبل.

وأكد الأولمبياد الخاص في هذا الشأن أن هذه المنافسات تُعد تصفيات رسمية مؤهلة إلى الألعاب الإقليمية العاشرة لرياضات الأداء، المقررة إقامتها في جمهورية مصر العربية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتقام منافسات الجمباز الإيقاعي والفني في صالة «ويلفيت» بقرية جميرا الدائرية في دبي، يوم 3 يونيو المقبل.

وأوضح الأولمبياد الخاص الإماراتي أن باب التسجيل للمشاركة في المنافسات مفتوح حالياً لجميع الأعمار والقدرات، على أن يُغلق في 31 مارس الجاري.