ناشئة مليحة يحصد لقب بطولة نادي مليحة الرمضانية

اختتمت، مساء أمس، منافسات بطولة مليحة الرمضانية لمؤسسات المنطقة الوسطى 2026 التي نظمها نادي مليحة الثقافي الرياضي ضمن فعاليات ملتقى مليحة الرمضاني، وسط أجواء رياضية حماسية وحضور رسمي ومجتمعي مميز عكس المكانة التي باتت تحظى بها البطولة كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في المنطقة الوسطى خلال شهر رمضان المبارك.



وشهدت المباراة النهائية حضور مصبح سيف عوض الكتبي، مدير بلدية مليحة، الذي قام بتتويج الفرق الفائزة، إلى جانب أحمد سالم عوض الكتبي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتور عبدالرحمن درويش، مدير مركز ناشئة مليحة، وعوض سعيد حارب، مدير إدارة الخدمات المساندة ببلدية مليحة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المشاركة وجمهور كبير من أهالي المنطقة الوسطى الذين حرصوا على متابعة المباراة النهائية في أجواء رمضانية مميزة.



كما شهد حفل الختام حضور ممثلي نادي مليحة الثقافي الرياضي يتقدمهم سالم خلفان بن جرش، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعبدالرحمن مهير الكتبي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإعلام والاتصال المؤسسي، إلى جانب الكابتن بدر الزرعوني مدير البطولة.



وجاءت المباراة النهائية قوية ومليئة بالإثارة، حيث تمكن فريق مركز ناشئة مليحة من حسم لقب البطولة بعد فوزه على فريق بلدية مليحة في مواجهة اتسمت بالندية والتنافس، ليؤكد الفريق أحقيته باللقب بعد مشوار مميز قدم خلاله مستويات فنية لافتة طوال منافسات البطولة.



وفي مباراة تحديد المركز الثالث، نجح فريق الدفاع المدني في حصد المركز الثالث بعد تغلبه على فريق بلدية المدام في مباراة اتسمت بالتنافس القوي بين الفريقين.

وشهدت البطولة بروز عدد من اللاعبين الذين قدموا مستويات مميزة خلال المباريات، حيث نال اللاعب مروان من مركز ناشئة مليحة جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد الأداء اللافت الذي قدمه وأسهم من خلاله في قيادة فريقه نحو التتويج باللقب، فيما توج سعيد أبوالخير، من فريق بلدية مليحة، بلقب هداف البطولة بعد تسجيله عدداً من الأهداف المؤثرة خلال منافسات البطولة، كما حصل أحمد الدسوقي، من مركز ناشئة مليحة، على جائزة أفضل حارس مرمى بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال البطولة.



وفي ختام البطولة، قام مصبح سيف عوض الكتبي مدير بلدية مليحة بتتويج الفرق الفائزة وتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق مركز ناشئة مليحة، فيما تسلم فريق بلدية مليحة الميداليات الفضية، ونال فريق الدفاع المدني الميداليات البرونزية، وسط أجواء احتفالية عكست النجاح التنظيمي الذي حققته البطولة.

وأشاد مصبح سيف عوض الكتبي بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة، مؤكداً أن مثل هذه البطولات الرمضانية تسهم في تعزيز الروابط المجتمعية بين مؤسسات المنطقة الوسطى، وتوفر بيئة رياضية إيجابية تعزز روح التعاون والتواصل بين مختلف الجهات.



من جانبه أشاد أحمد سالم عوض الكتبي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالجهود التنظيمية التي بذلها نادي مليحة الثقافي الرياضي في تنظيم البطولة، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات الرياضية تسهم في دعم الحراك الرياضي والمجتمعي في المنطقة الوسطى، وتعزز روح التنافس الشريف بين المؤسسات.

وفي ختام البطولة أكد سالم خلفان بن جرش، عضو مجلس إدارة نادي مليحة رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة حققت أهدافها في تعزيز التواصل والتقارب بين مؤسسات المنطقة الوسطى، مشيراً إلى أن المنافسات شهدت مستويات فنية مميزة وروحاً رياضية عالية بين جميع الفرق المشاركة.



وأضاف أن نادي مليحة الثقافي الرياضي يحرص من خلال تنظيم هذه البطولة الرمضانية على دعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية في المنطقة الوسطى، موجهاً الشكر لكل الجهات المشاركة والداعمة وللجان المنظمة التي أسهمت في إنجاح البطولة وإخراجها بالصورة التي تليق بمكانة نادي مليحة والفعاليات المجتمعية التي يحتضنها ملتقى مليحة الرمضاني.