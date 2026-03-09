محمد الشحي: سباقات الخيل تسير بصورة طبيعية في الإمارات

أكد محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن أجواء السباقات في الدولة تسير بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن مضمار جبل علي يشهد حضوراً مميزاً واستمتاعاً كبيراً من قبل الجمهور والمشاركين إضافة إلى المضامير الأخرى.



وأضاف الشحي على هامش حضوره الأمسية العاشرة للمضمار الأصفر، إن استمرار السباقات في الدولة يأتي في ظل القيادة الرشيدة التي تحرص على ترسيخ الأمن والاستقرار حيث إن الحضور المميز في مضمار جبل علي وغيرها من مضامير الدولة يعكس الأجواء المثالية لسباقات الخيل رغم الظروف التي تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أن الأسبوع الماضي شهد إقامة أربع أمسيات سباق، وجميعها أقيمت بنجاح وفي أجواء آمنة.



وتقدم الشحي بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، على متابعته لكل صغيرة وكبيرة في سباقات الخيل بالدولة، مثمناً جهود فرق العمل في هيئة الإمارات لسباق الخيل وأندية الفروسية، الذين وفروا الظروف المناسبة لمشاركة الملاك والمدربين والفرسان في السباقات بكل أمن وأمان.



وأشار الشحي إلى الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة وجنودنا البواسل والأبطال في الدولة، قائلاً: لا ننسى الدور الكبير للقوات المسلحة التي وفرت الأجواء الآمنة، ما جعل الحياة تستمر بشكل طبيعي، والحمد لله.



وكشف الشحي أن الحفل العاشر لمضمار جبل علي شهد حضوراً جماهيرياً لافتاً، حيث تجاوز عدد الحضور 3000 شخص في مضمار جبل علي، لافتاً إلى أن الحضور الجماهيري من مختلف الجنسيات ومن رواد المضامير الذين يحرصون دائماً على متابعة السباقات، يعكس استمرارية الفعاليات والسباقات بصورة طبيعية في الدولة.

واختتم الشحي حديثه قائلاً: نتطلع إلى استمرار هذه الأجواء المميزة، ونأمل أن نرى أهل الخيل في الأسبوع المقبل من الأمسيات وصولاً إلى كأس دبي العالمي.