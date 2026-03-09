«90 دقيقة خير» تجمع نجوم الكرة في يوم زايد للعمل الإنساني بعجمان

أُقيمت، مساء أمس، المباراة الاستعراضية الخيرية تحت شعار «90 دقيقة خير»، وذلك ضمن ختام فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، وسط حضور جماهيري لافت عكس التفاعل الكبير مع المبادرة وأهدافها الإنسانية.



وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار تسخير الرياضة لخدمة المجتمع، حيث خُصص ريع المباراة بالكامل لدعم الأيتام في جمعية الإحسان الخيرية، في خطوة تعكس القيم الإنسانية التي يجسدها يوم زايد للعمل الإنساني وترسخ مفهوم العطاء والعمل الخيري في المجتمع.



وشهدت المباراة مشاركة نخبة من أبرز نجوم كرة القدم في دولة الإمارات والوطن العربي، إلى جانب عدد من اللاعبين الدوليين السابقين والشخصيات الرياضية والإعلامية مثل: نصر النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، والإعلامي عمر المريسي، وخالد المغربي، وأحمد بوشيخة، واللاعبين الدوليين: عماد الحوسني، بشير سعيد، وليد سالم، محمد عبدالرحمن، إسماعيل الحمادي، نواف مبارك، محمد فوزي، مهند سالم، سالم عبدالله، سيف محمد، أحمد الياسي، محمد زهران، عادل صقر، محمد خلفان، مايد الكعبي، حيث كان هناك تفاعل كبير للجماهير التي حرصت على حضور هذا الحدث الرياضي. أُقيمت المباراة بدعم ورعاية عدد من الجهات الداعمة، من بينها مجلس عبدالله النعيمي، ومجلس ماجد العسم، الذين أسهموا في دعم هذه المبادرة الإنسانية وإنجاح فعالياتها.



وفي ختام المباراة جرى تكريم اللاعبين المشاركين تقديراً لمساهمتهم في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية، حيث قام أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الرياضية، وعبدالعزيز عبدالله، مدير الفعاليات والبطولات للدورة، بتكريم الرعاة لهذه المبادرة وهم اللاعب عبدالعزيز الكعبي، شركة نتس كافية، مطعم طعمة، مطعم حصن ريدان للمندي، مجموعة لافيش للعطور، ومطعم كاروت للوجبات الصحية، بالإضافة إلى تكريم النجوم المشاركين، والأيتام الذين حضروا المباراة في أجواء إنسانية مؤثرة.



وأكدت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان أن مبادرة «90 دقيقة خير» تعكس الدور المجتمعي للرياضة في دعم المبادرات الإنسانية، مشيرة إلى أن تنظيم هذه المباراة بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني يجسد القيم التي أرساها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز ثقافة العطاء والتكافل الإنساني.

وأضافت أن المبادرة نجحت في الجمع بين الرسالة الإنسانية والمتعة الرياضية، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز روح التضامن المجتمعي وتوظيف الرياضة كمنصة فاعلة لدعم العمل الخيري وخدمة الفئات المستحقة.