53 لاعباً يشاركون في بطولة «تحدي حفيت لليزر رن»

نظم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث بطولة «تحدي حفيت لليزر رن» الرمضانية على الملاعب الفرعية لنادي العين في استاد هزاع بن زايد، وسط أجواء رمضانية مميزة وحضور لافت من اللاعبين وأولياء الأمور، بمشاركة 53 لاعباً، وشهدت البطولة منافسات قوية ومستوى فنياً متميزاً ضمن أجندة الاتحاد لنشر رياضة الليزر رن وتوسيع قاعدة الممارسين.



جرت المنافسات لمراحل تحت 13 عاماً، وتحت 17 عاماً، إضافة إلى مرحلة العمومي، وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى لمرحلة 13 عاماً كل من آدم ماجد صالح، علي إبراهيم علي، وأحمد علي السيد، وفي منافسات تحت 17 عاماً توج بالمراكز الثلاثة الأولى، محمد بن حمد بن محمد، فيصل بن محمد بن علي، وعبدالرحمن مسعود، وفاز بمرحلة العمومي، جاسم سعيد محمد، ذياب حمد الكعبي، وماهر أيوب

.

من جهتها، عبرت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، عن سعادتها بهذه البطولة قائلة: تنظيم هذه المنافسات يمثل خطوة مهمة لتعزيز الرياضات الحديثة في المجتمع ونشر ثقافة النشاط البدني بين مختلف الفئات العمرية، وإن إدراج منافسات «ليزر رن» ضمن الفعاليات الرمضانية يعكس الاهتمام بتقديم أنشطة رياضية مبتكرة خلال شهر رمضان، مؤكدة أن البطولة تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بأسلوب ممتع وتنافسي، ونشر رياضة الخماسي الحديث وتوسيع قاعدة ممارسيها في الإمارات.



وأضافت: هذه الفعالية تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى توسيع انتشار اللعبة واكتشاف المواهب الجديدة، وإن رياضة «ليزر رن» تجمع بين الجري والتصويب بالليزر، ما يجعلها نموذجاً رياضياً متكاملاً يجمع بين اللياقة البدنية والتركيز والدقة.