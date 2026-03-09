الدفاع المدني بطلاً لمنافسات كرة القدم بـ «دورة حكومة عجمان» الرياضية



تُوّج فريق هيئة الدفاع المدني بعجمان بلقب بطولة كرة القدم ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها السادسة 2026، والتي شهدت مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات، وذلك عقب فوزه في النهائي على فريق دائرة البلدية والتخطيط صاحب المركز الثاني بركلات الترجيح بنتيجة 2 - 1، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم وسط أجواء تنافسية قوية وحضور جماهيري كبير.



توج الفربق البطل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بحضور راشد جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، وأحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا للدورة الرياضية لحكومة عجمان، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية.



جاءت مجريات اللقاء حافلة بالمحاولات الهجومية من كلا الفريقين، حيث تبادل لاعبو الدفاع المدني والبلدية والتخطيط السيطرة على مجريات اللعب طوال شوطي المباراة، مع تنظيم دفاعي قوي وتألق لحراس المرمى حال دون تسجيل الأهداف خلال الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في نهايتها لفريق هيئة الدفاع المدني الذي نجح في حسم المواجهة والتتويج بلقب البطولة.



عقب اللقاء، شهدت منصة التتويج أجواء احتفالية مميزة وتفاعلاً كبيراً من الجماهير، احتفالاً بتكريم فريق الأكاديمية الأرجنتينية الفائز بلقب بطولة الناشئين ضمن منافسات الدورة، كما تم تكريم الرعاة والشركاء الذين أسهموا في دعم وتنظيم البطولة وإنجاح فعالياتها وهم: شركة الراسخون للعقارات، الاتحاد للماء والكهرباء، مجموعة إيوان الفندقية، مجموعة بزنسس لاين، مجموعة الحرمين للعطور، مجموعة لافيش للعطور، بالإضافة إلى تكريم الجهات الداعمة تنظيمياً وهم: جمعية الإحسان الخيرية، دائرة التنمية السياحية، دائرة البلدية والتخطيط، المؤسسة الاتحادية للشباب والرياضة، مركز شباب عجمان، اتحاد الإمارات لكرة القدم، المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وكذلك الداعمون اللوجستيون: غلفا للمياه المعدنية، مستشفى أمينة، مطعم حصن ريدان، بوكاري سوت، فريق عجمان التطوعي، نمبر وان إيفنت، شركة سي لايف، شركة ليزر مان.



وكانت الأمسية الختامية للدورة الرياضية قد شهدت أجواء احتفالية مميزة، حيث تفاعل الجمهور مع الفعاليات المصاحبة للمباراة النهائية، كما تم تنظيم سحوبات للحضور على عدد من الجوائز القيمة، من بينها سيارة وعدد من الجوائز الأخرى المقدمة للجمهور، ما أضفى على الحدث أجواء ترفيهية وتفاعلية أسعدت الحضور.



من جهتها، أكدت اللجنة العليا المنظمة للدورة، أن اليوم الختامي عكس نجاح البطولة في تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية، مشيرة إلى أن المنافسات التي شهدتها البطولة طوال أيامها اتسمت بالمستوى الفني المميز والروح الرياضية العالية بين الفرق المشاركة. كما أعربت اللجنة عن سعادتها بالتفاعل الكبير من الجماهير والجهات المشاركة، مؤكدة أن الدورة الرياضية أصبحت منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية وترسيخ ثقافة الرياضة في المجتمع.