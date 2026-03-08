3 دورات لأكاديمية IFBB في شهر رمضان.. ومشاركة متميزة في بطولة «ند الشبا»

نظّمت أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، خلال الشهر الفضيل 3 دورات «أونلاين»، وذلك في إضافة نوعية أنجزتها الأكاديمية ضمن خطتها للعام 2026، والدورات هي: دورة المستوى السادس للمدربين المتقدمين، دورة المستوى الثاني لمدربي اللياقة البدنية وبناء الاجسام، إضافة إلى دورة الأنظمة المتقدمة في تدريبات المقاومة، وحاضر في الدورات المحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم، والمحاضرة الدولية شريفة نجمان.



واشتملت دورة المستوى السادس للمتدربين المتقدمين على عدة محاور، أبرزها التشريح العضلي، وعمليات الأيض في جسم الإنسان، ومبادئ التدريب بالأثقال، والقياسات الأنثروبومترية، وأنواع الانقباضات العضلية، في حين، تضمنت دورة المستوى الثاني لمدربي اللياقة البدنية المحاور التالية: التغذية في جدول المدرب الشخصي، والعناصر الغذائية والتوازن الغذائي، وأضرار المنشطات وبدائلها، إضافة إلى المكملات الغذائية والجهاز العصبي.



على جانب آخر، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».



نجح فريق أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، في انتزاع وصافة الفئة المجتمعية في بطولة شد الحبل، حيث توج فريق المهدوي والحربي بالمركز الأول بعد منافسة قوية بين الفريقين، في حين حل فريق ليفل آب في المركز الثالث بعد فوزه على فريق جلوبال.



وقام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بتتويج الفائزين بحضور حسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة.



من جهته، ثمن رئيس الأكاديمية العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، المشاركة المتميزة لفريق الأكاديمية في بطولة شد الحبل ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، مؤكداً أنها خطوة متميزة على درب المشاركات المقبلة في البطولة وحلم المركز الاول، موجهاً الشكر للجنة المنظمة على التنظيم الرائع والأجواء المتميزة التي تؤكد أن الإمارات بلد الأمان.



بدوره، ثمّن مدير الأكاديمية المهندس وليد عبدالكريم التجاوب والالتزام الكبيرين اللذين ميزا إقامة الدورات الثلاث خلال أيام شهر رمضان المبارك، مبيناً أن الأكاديمية تحرص على أن تكون المحاور المتبادلة خلال الدورات تعزز ممارسة الرياضة بشكل صحيح، مشيراً إلى أن محاور الدورة مقتبسة من المناهج العالمية طبقاً للاتحاد الدولي للعبة، مهنئاً في الوقت ذاته فريق الأكاديمية لشد الحبل على مركز الوصافة في تلك البطولة المتميزة التي شرفنا بالمشاركة ضمن فعالياتها.